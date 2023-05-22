Defne Devlet Hastanesi’nde hasta yoğunluğu: Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun

Sağlık hizmetinin yanında hastaneyi görmek için gelen vatandaşlarımız da var. İlgi çok yoğun, bu kadarda yoğun bir ilgi beklemiyorduk. Halkımız bizi yalnız bırakmadılar. Sağlık çalışanlarına moral de veriyorlar, hem de hastanemizi görüyorlar" dedi.