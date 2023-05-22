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Defne Devlet Hastanesi'nde hasta yoğunluğu: Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun
Giriş Tarihi: 22.05.2023 16:02
Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
17:04
Defne Devlet Hastanesi'nde hasta yoğunluğu: Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun
Defne Devlet Hastanesi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ardından bugün hasta kabulüne başladı. 2 ayda yapımı tamamlanan hastaneye Hataylıların ilgisi yoğun oldu. Tedavi için hastaneye gelen bir vatandaş, "Buradan Adana'ya gitmektense tedavimi Defne'de olacağım. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Her zaman arkasında olacağız, minnettarız" diye konuştu.