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Haberler Yaşam Defne Devlet Hastanesi'nde hasta yoğunluğu: Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun
Giriş Tarihi: 22.05.2023 16:02 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 17:04

Defne Devlet Hastanesi'nde hasta yoğunluğu: Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun

Defne Devlet Hastanesi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ardından bugün hasta kabulüne başladı. 2 ayda yapımı tamamlanan hastaneye Hataylıların ilgisi yoğun oldu. Tedavi için hastaneye gelen bir vatandaş, "Buradan Adana'ya gitmektense tedavimi Defne'de olacağım. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Her zaman arkasında olacağız, minnettarız" diye konuştu.

Defne Devlet Hastanesi’nde hasta yoğunluğu: Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun

24 Mart'ta temeli atılan ve 2 ay gibi kısa sürede tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'ni dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti. Hastane bugün ise hasta kabulüne başladı. Hataylıların yoğun ilgi gösterdiği hastanede, zaman zaman yoğunluk yaşandığı görüldü. Vatandaşların ağırlıklı olarak çocuk bölümünü tercih ettiği görüldü.

Defne Devlet Hastanesi’nde hasta yoğunluğu: Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun

Hastaları girişte, "İnsanlık merhamet üzerine kuruludur" yazısı ile karşılayan hastane, buradaki danışma masasından ilgili branşlara yönlendirilmesi sağlanıyor. Görevliler ise başta kayıt olmak üzere hastaların tedavilerini kısa sürede tamamlayarak, hastaneden memnun şekilde ayrılmalarını sağladı. Hatay İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın, hastanede incelemelerine devam edip, hastalarla yakından ilgilendiği görüldü. Hastanenin yapım sürecinde ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aktif görev almış, gece gündüz demeden incelemeler yapmıştı.

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Defne Devlet Hastanesi’nde hasta yoğunluğu: Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun

Hatay İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği ziyaretin ardından 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin hizmet vermeye başladığını bildirdi.

2 ayda tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'nde hasta yoğunluğu | Video

Defne Devlet Hastanesi’nde hasta yoğunluğu: Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun

Bugün ilk poliklinikleri yaptıklarını dile getiren Barçın, "36 polikliniğimizin 17'sinde sağlık hizmeti sunuyoruz. Ciddi anlamda bir yoğunluk var, halkımız memnun.

Defne Devlet Hastanesi’nde hasta yoğunluğu: Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun

Sağlık hizmetinin yanında hastaneyi görmek için gelen vatandaşlarımız da var. İlgi çok yoğun, bu kadarda yoğun bir ilgi beklemiyorduk. Halkımız bizi yalnız bırakmadılar. Sağlık çalışanlarına moral de veriyorlar, hem de hastanemizi görüyorlar" dedi.

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