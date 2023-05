2 ayda tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'nde hasta yoğunluğu | Video 22.05.2023 | 15:48 Defne Devlet Hastanesi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ardından bugün hasta kabulüne başladı. 2 ayda yapımı tamamlanan hastaneye Hataylıların ilgisi yoğun oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

24 Mart'ta temeli atılan ve 2 ay gibi kısa sürede tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'ni dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti. Hastane bugün ise hasta kabulüne başladı. Hataylıların yoğun ilgi gösterdiği hastanede, zaman zaman yoğunluk yaşandığı görüldü. Vatandaşların ağırlıklı olarak çocuk bölümünü tercih ettiği görüldü. Hastaları girişte, "İnsanlık merhamet üzerine kuruludur" yazısı ile karşılayan hastane, buradaki danışma masasından ilgili branşlara yönlendirilmesi sağlanıyor. Görevliler ise başta kayıt olmak üzere hastaların tedavilerini kısa sürede tamamlayarak, hastaneden memnun şekilde ayrılmalarını sağladı. Hatay İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın, hastanede incelemelerine devam edip, hastalarla yakından ilgilendiği görüldü. Hastanenin yapım sürecinde ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aktif görev almış, gece gündüz demeden incelemeler yapmıştı.Hatay İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği ziyaretin ardından 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin hizmet vermeye başladığını bildirdi. Bugün ilk poliklinikleri yaptıklarını dile getiren Barçın, "36 polikliniğimizin 17'sinde sağlık hizmeti sunuyoruz. Ciddi anlamda bir yoğunluk var, halkımız memnun. Sağlık hizmetinin yanında hastaneyi görmek için gelen vatandaşlarımız da var. İlgi çok yoğun, bu kadarda yoğun bir ilgi beklemiyorduk. Halkımız bizi yalnız bırakmadılar. Sağlık çalışanlarına moral de veriyorlar, hem de hastanemizi görüyorlar" dedi.Bebeğini muayeneye getiren Gülcan Arslan, " Hastanede tüm imkanlar sağlanmış. Devletimizden Allah razı olsun. Bütün her şeyden faydalanıyoruz. Çok büyük bir afetten geçtik inşallah hep birlikte atlatacağız. Çocuk bölümüne kontrole geldim, bebeğim daha yeni doğdu. Güzel bir hastane olmuş" ifadelerini kullandı.Kolundan tedavisine başlanan Özgür Bulanık," Tedaviye geldim. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Çok şahane bir hastane olmuş. Bu süreçte bitirilmesi her babayiğidin harcı değildi. Tedavime başladım. Buradan Adana'ya gitmektense tedavimi Defne'de olacağım. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Her zaman arkasında olacağız, minnettarız" dedi.Tedavisini olan Sevgi Ramazanoğlu, " Çok memnun kaldık. Gelir gelmez bizi alıp tedavimizi yaptılar. İlacımızı yazdılar. Kısa zamanda iyi ki yapıldı. İnşallah her şey daha güzel olur. Yapanlara çok teşekkür ediyoruz. İlk gün çok kalabalıktı" diye konuştu.