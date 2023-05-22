2 ayda tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'nde hasta yoğunluğu | Video
Defne Devlet Hastanesi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ardından bugün hasta kabulüne başladı. 2 ayda yapımı tamamlanan hastaneye Hataylıların ilgisi yoğun oldu.
"17 POLİKLİNİK HİZMETTE"
Hatay İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği ziyaretin ardından 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin hizmet vermeye başladığını bildirdi. Bugün ilk poliklinikleri yaptıklarını dile getiren Barçın, "36 polikliniğimizin 17'sinde sağlık hizmeti sunuyoruz. Ciddi anlamda bir yoğunluk var, halkımız memnun. Sağlık hizmetinin yanında hastaneyi görmek için gelen vatandaşlarımız da var. İlgi çok yoğun, bu kadarda yoğun bir ilgi beklemiyorduk. Halkımız bizi yalnız bırakmadılar. Sağlık çalışanlarına moral de veriyorlar, hem de hastanemizi görüyorlar" dedi.
"GÜZEL OLMUŞ"
Bebeğini muayeneye getiren Gülcan Arslan, " Hastanede tüm imkanlar sağlanmış. Devletimizden Allah razı olsun. Bütün her şeyden faydalanıyoruz. Çok büyük bir afetten geçtik inşallah hep birlikte atlatacağız. Çocuk bölümüne kontrole geldim, bebeğim daha yeni doğdu. Güzel bir hastane olmuş" ifadelerini kullandı.
"ADANA'YA GİTMEYECEĞİM"
Kolundan tedavisine başlanan Özgür Bulanık," Tedaviye geldim. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Çok şahane bir hastane olmuş. Bu süreçte bitirilmesi her babayiğidin harcı değildi. Tedavime başladım. Buradan Adana'ya gitmektense tedavimi Defne'de olacağım. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Her zaman arkasında olacağız, minnettarız" dedi.
"ÇOK MEMNUN KALDIK"
Tedavisini olan Sevgi Ramazanoğlu, " Çok memnun kaldık. Gelir gelmez bizi alıp tedavimizi yaptılar. İlacımızı yazdılar. Kısa zamanda iyi ki yapıldı. İnşallah her şey daha güzel olur. Yapanlara çok teşekkür ediyoruz. İlk gün çok kalabalıktı" diye konuştu.
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