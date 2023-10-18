Denizli’deki dehşette yeni görüntüler: Görgü tanıkları tek tek anlattı!

"BOYNUNA BİRKAÇ KEZ DAHA BIÇAK SAPLADI!"

Çevredeki vatandaş ve esnafın 'dur, yapma' diye yaptığı ikazlara aldırmayan Beytullah Ş., araya girmeye çalışan vatandaşlara da direndi. Bazı vatandaşlar, bir esnafın dışarıda sergilediği boş kavanozları saldırgana fırlatarak durdurmaya çalıştığı esnada son bir hamle yapan cani adam, Gülderen Ş.'yi boyun ve sırt bölgesine birkaç kez daha bıçak sapladı. Öfkeli adamın elinden kurtarılan kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerine 7-8 bıçak darbesi alarak ağır yaralanan kadın, ilk önce olay yerinde bir markete alınarak esnafın yardımı ile pansuman yapıldı. Daha sonra ise sağlık ekibi tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

