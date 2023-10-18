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Denizli'deki dehşette yeni görüntüler: Görgü tanıkları tek tek anlattı!
Giriş Tarihi: 18.10.2023 13:43
Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
14:01
Denizli'deki dehşette yeni görüntüler: Görgü tanıkları tek tek anlattı!
Denizli'de dün koca dehşeti yaşanmıştı. Kendisinden boşanmak istediği için bıçakla rehin aldığı eşini, saçından tutarak sürükleyip defalarca bıçaklayan zorbanın neden olduğu dehşet anlarının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Kadını gözü dönmüş kocanın elinden kurtaran görgü tanıkları, meydan dayağı yiyen kocanın yaşattığı dehşet anlarını anlattı.