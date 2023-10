Denizli’deki dehşette yeni görüntüler: Görgü tanıkları tek tek anlattı!

SAÇINDAN SÜRÜKLEDİĞİ ANLAR KAMERADA...

Boşanmak isteyen eşine ve çevredeki vatandaşlara korku dolu anları yaşatan Beytullah Ş.'nin saldırgan hareketleri bir işletmenin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde Beytullah Ş.'nin eliyle saçında tutuğu Gülderen Ş.'yi yerden sürükleyerek karşı yola geçtiği ve tekme attığı anlar yer aldı. Saldırgan kocanın etrafında toplanan kalabalığın Beytullah Ş.'ye ikazlarda bulunduğu ve olumsuz cevap vermesi üzerine kalabalığın linç ettiği görüldü.

Sokak ortasında eşine dehşeti yaşatan adam olayında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video