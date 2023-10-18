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Sokak ortasında eşine dehşeti yaşatan adam olayında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Sokak ortasında eşine dehşeti yaşatan adam olayında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

18.10.2023 | 13:42

Denizli'de kendisinden boşanmak istediği için bıçakla rehin aldığı eşini, saçından tutarak sürükleyip defalarca bıçaklayan kocanın neden olduğu dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Kadını gözü dönmüş kocanın elinden kurtaran görgü tanıkları, meydan dayağı yiyen kocanın yaşattığı dehşet anlarını anlattı.

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Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, eşinden boşanmak istediğini söyleyen Gülderen Ş. (26) ile kocası Beytullah Ş.(26) sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Beytullah Ş., eşine fiziksel şiddet uygulamaya başlaması ile çevredeki vatandaşlar müdahale etmek istedi. O esnada kocasının elinden kaçan Gülderen Ş., bir marketin önünde ayağının takılması sonucu yere düştü. Arkadan hızlıca gelen koca ise Gülderen Ş.'yi diz çöktürüp bıçakla rehin aldı. Kadının boğazına dayadığı bıçakla tehditler savuran eski koca, çevredekilerin tüm çabalarına rağmen ikna olmadı. Belinden çıkarttığı bıçakla kadına birkaç darbe vuran koca, saçından tutuğu kadını 30 metre sürükledikten sonra yere yatırıp darp etmeye çalıştı.

SON ANDA BOĞAZINDAN BIÇAKLADI
Çevredeki vatandaş ve esnafların 'dur, yapma' diye yaptığı ikazlara aldırmayan Beytullah Ş., araya girmeye çalışan vatandaşlara da direndi. Bazı vatandaşlar, bir esnafın dışarıda sergilediği boş kavanozları saldırgana fırlatarak durdurmaya çalıştığı esnada son bir hamle yapan cani adam, Gülderen Ş.'yi boyun ve sırt bölgesine birkaç kez daha bıçak sapladı. Öfkeli adamın elinden kurtarılan kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerine 7-8 bıçak darbesi alarak ağır yaralanan kadın, ilk önce olay yerinde bir markete alınarak esnafların yardımı ile pansuman yapıldı. Daha sonra ise sağlık ekibi tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARI KOCANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Sokak ortasında bıçaklanan yabancı uyruklu kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ona şiddet uygulayan kocası ise bir anda kalabalığın hedefi haline geldi. Elindeki bıçak alındıktan sonra kalabalığın ortasında kalan şahıs, aldığı darbelerle yere tıkıldı. Tekme tokat meydan dayağı yiyen şahıs, polislerin müdahalesiyle linç edilmekten son anda kurtarıldı. Kocasının bıçak darbeleri ile yaralanan Gülderen Ş. ile kalabalık tarafından linç edilen Beytullah Ş.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SAÇINDAN SÜRÜKLEDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Boşanmak isteyen eşine ve çevredeki vatandaşlara korku dolu anları yaşatan Beytullah Ş.'nin saldırgan hareketleri bir işletmenin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde Beytullah Ş.'nin eliyle saçında tutuğu Gülderen Ş.'yi yerden sürükleyerek karşı yola geçtiği ve tekme attığı anlar yer aldı. Saldırgan kocanın etrafında toplanan kalabalığın Beytullah Ş.'ye ikazlarda bulunduğu ve olumsuz cevap vermesi üzerine kalabalığın linç ettiği görüldü.

"ESNAF VE VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETMESEYDİ O KADIN ÖLÜRDÜ"
Olay şokunu kendilerinin de yaşadığını anlatan Burak İlemin, "Arkadaşlarla yolda yürüyorduk ve bir anda bağırış sesleri duyduk. Seslerin geldiği bir yere doğru gittik. Büyük bir kalabalık vardı. Bir adamın kadını bıçakla rehin aldığını fark ettik. Bizlerle birlikte saldırgan adama 'yapma' ve 'kadını bırak' gibi sözler söyledik ama kadını belinden defalarca bıçakladı. En son kadına bıçak saplamaya başlayınca hemen müdahale ederek kadını kurtardık. Esnaf ve vatandaşlar müdahale etmeseydi o kadın ölürdü" dedi.

"HERKES ÇOK KIZDIĞI İÇİN ADAMA MEYDAN DAYAĞI ATTI"
Bu tür şiddet olaylarının sona ermesi gerektiğini söyleyen Nazmi Arslan ise "Olayın yaşandığı bölgeye doğru ilerlerken, bağırış seslerini duyduk. Orada adam kadını tutup, rehin almıştı. Çevrede vatandaşlar, durumu gördükçe gelmeye başladı. Herkes orada bulunan marketteki ürünleri fırlatmaya başladı. Bir tane vatandaş adama yaklaşmaya başladığı sırada saldırgan adam elindeki bıçağı kadına defalarca sapladı. Allah şükür kadına bir şey olmamış, sadece yaralanma ile kurtuldu. Bizler artık bu tür şiddet olayların yaşanmasını istemiyoruz. Son zamanlarda kadına yönelik şiddet arttı ve umarım bu olaylar artık son olur" ifadelerini kullandı.

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