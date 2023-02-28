Son Deprem Haberleri Dakika Dakika | 28 Şubat Az önce deprem mi oldu, en son nerede, kaç büyüklüğünde, şiddetinde oldu? İşte AFAD - Kandilli Son Depremler Listesi

AFAD ve Kandilli Aracılığı ile paylaşılan son depremler listesi ile deprem haberleri kamuoyunun bilgisine sunulmaya devam ediyor. Hal böyleyken ise "28 Şubat Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?" soruları yanıt aramaya başladı. Kahramanmaraş'taki yüzyılın en büyük felaketinin ardından bölgedeki fay hatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Yapılan açıklamada bundan 3-4 ay önce yaşadığımız İzmir ve Düzce depremlerinin büyüklüğüne eş değer 45 artçı sarsıntının meydana geldiği söylendi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile anlık deprem haberleri…