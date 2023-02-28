Son Deprem Haberleri Dakika Dakika | 28 Şubat Az önce deprem mi oldu, en son nerede, kaç büyüklüğünde, şiddetinde oldu? İşte AFAD - Kandilli Son Depremler Listesi

Son depremler listesi: Henüz Kahramanmaraş felaketinin yaraları sarılmadan geçtiğimiz gün AFAD verileriyle Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12:04'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu kapsamda ise "28 Şubat 2023 Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?" soruları yanıt aramaya başladı. Bölgedeki artçı sarsıntılar sürerken peş peşe irili ufaklı yaşanan bu depremler vatandaşlarda büyük korkuya neden oluyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri listesi…