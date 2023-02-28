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Haberler Yaşam Son Deprem Haberleri Dakika Dakika | 28 Şubat Az önce deprem mi oldu, en son nerede, kaç büyüklüğünde, şiddetinde oldu? İşte AFAD - Kandilli Son Depremler Listesi
Giriş Tarihi: 28.02.2023 07:29 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 07:29

Son Deprem Haberleri Dakika Dakika | 28 Şubat Az önce deprem mi oldu, en son nerede, kaç büyüklüğünde, şiddetinde oldu? İşte AFAD - Kandilli Son Depremler Listesi

Son depremler listesi: Henüz Kahramanmaraş felaketinin yaraları sarılmadan geçtiğimiz gün AFAD verileriyle Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12:04'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu kapsamda ise "28 Şubat 2023 Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?" soruları yanıt aramaya başladı. Bölgedeki artçı sarsıntılar sürerken peş peşe irili ufaklı yaşanan bu depremler vatandaşlarda büyük korkuya neden oluyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri listesi…

Son Deprem Haberleri Dakika Dakika | 28 Şubat Az önce deprem mi oldu, en son nerede, kaç büyüklüğünde, şiddetinde oldu? İşte AFAD - Kandilli Son Depremler Listesi

AFAD ve Kandilli Aracılığı ile paylaşılan son depremler listesi ile deprem haberleri kamuoyunun bilgisine sunulmaya devam ediyor. Hal böyleyken ise "28 Şubat Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?" soruları yanıt aramaya başladı. Kahramanmaraş'taki yüzyılın en büyük felaketinin ardından bölgedeki fay hatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Yapılan açıklamada bundan 3-4 ay önce yaşadığımız İzmir ve Düzce depremlerinin büyüklüğüne eş değer 45 artçı sarsıntının meydana geldiği söylendi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile anlık deprem haberleri…

Son Deprem Haberleri Dakika Dakika | 28 Şubat Az önce deprem mi oldu, en son nerede, kaç büyüklüğünde, şiddetinde oldu? İşte AFAD - Kandilli Son Depremler Listesi

DEPREM SON DAKİKA: MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

Malatya Yeşilyurt merkezli deprem AFAD ve Kandilli tarafından paylaşıldı. 27 Şubat dün, saat 12.04 sularında meydana gelen deprem 5.6 şiddetinde kaydedildi. Çok sayıda bina hasar aldı. Can kaybının da olduğu ifade edildi.

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Son Deprem Haberleri Dakika Dakika | 28 Şubat Az önce deprem mi oldu, en son nerede, kaç büyüklüğünde, şiddetinde oldu? İşte AFAD - Kandilli Son Depremler Listesi

SON DEPREMLER VE ŞİDDETLERİ 28 ŞUBAT 2023

Gerek, Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD tarafından depremin şiddetleri (büyüklüğü) ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda milyonlarca kişiye aktarılmaktadır. Peki, bugün en son nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

Son Deprem Haberleri Dakika Dakika | 28 Şubat Az önce deprem mi oldu, en son nerede, kaç büyüklüğünde, şiddetinde oldu? İşte AFAD - Kandilli Son Depremler Listesi

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.51'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yerin 8 buçuk kilometre derinliğinde oldu.

ARTÇI DEPREMLER

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak şiddet olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.

Son Deprem Haberleri Dakika Dakika | 28 Şubat Az önce deprem mi oldu, en son nerede, kaç büyüklüğünde, şiddetinde oldu? İşte AFAD - Kandilli Son Depremler Listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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