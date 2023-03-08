HAC KURA/BAŞVURU SONUÇLARI sorgulama e-Devlet: Diyanet 2023 Hac kuraları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, sonuçları nereden öğrenilir?

Hac kuraları için beklenen gün geldi çattı. Ocak ayında ön başvuruları alınan ve 15 Şubat'ta yapılması planlanan Hac kuraları çekimi bugün gerçekleştirildi. Hac ibadetini eda edebilmek için sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar, 2023 Hac kuraları ne zaman açıklanacak, sonuçları nereden öğrenilir sorularıyla kura sonuçları hakkında araştırmaları hızlandırdı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamaları ışığında Diyanet Hac kura sonuçları sorgulama e-Devlet ekranı ve kura sonuçlarının açıklanacağı tarih!