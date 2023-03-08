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Haberler Yaşam HAC KURA/BAŞVURU SONUÇLARI sorgulama e-Devlet: Diyanet 2023 Hac kuraları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, sonuçları nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 08.03.2023 14:16 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 14:17

HAC KURA/BAŞVURU SONUÇLARI sorgulama e-Devlet: Diyanet 2023 Hac kuraları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, sonuçları nereden öğrenilir?

Hac kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken Diyanet kura çekiminin tamamlandığını, sonuçların ise e-Devlet üzerinden paylaşılacağını açıkladı. 15 Şubat tarihinde çekilmesi ertelenen Hac kuraları, yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle ertelenmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden bugün açıklanacak. Peki, 2023 Hac kuraları ne zaman açıklanacak, sonuçları nereden öğrenilir? İşte Diyanet Hac kura sonuçları sorgulama e-Devlet ekranı!

HAC KURA/BAŞVURU SONUÇLARI sorgulama e-Devlet: Diyanet 2023 Hac kuraları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, sonuçları nereden öğrenilir?

Hac kuraları için beklenen gün geldi çattı. Ocak ayında ön başvuruları alınan ve 15 Şubat'ta yapılması planlanan Hac kuraları çekimi bugün gerçekleştirildi. Hac ibadetini eda edebilmek için sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar, 2023 Hac kuraları ne zaman açıklanacak, sonuçları nereden öğrenilir sorularıyla kura sonuçları hakkında araştırmaları hızlandırdı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamaları ışığında Diyanet Hac kura sonuçları sorgulama e-Devlet ekranı ve kura sonuçlarının açıklanacağı tarih!

HAC KURA/BAŞVURU SONUÇLARI sorgulama e-Devlet: Diyanet 2023 Hac kuraları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, sonuçları nereden öğrenilir?

HAC KURA SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR!


Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılı hac kura sonuçlarının bugün saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden sorgulanabileceğini açıkladı.

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HAC KURA/BAŞVURU SONUÇLARI sorgulama e-Devlet: Diyanet 2023 Hac kuraları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, sonuçları nereden öğrenilir?

HAC KURALARI ÇEKİLDİ Mİ, NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Açıklamada, "2023 yılı Hac kura sonuçlarını bugün saat 22.00'den itibaren Türkiye Portalı (e-Devlet) üzerinden öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

HAC KURA/BAŞVURU SONUÇLARI sorgulama e-Devlet: Diyanet 2023 Hac kuraları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, sonuçları nereden öğrenilir?

HAC KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

HAC KURA/BAŞVURU SONUÇLARI sorgulama e-Devlet: Diyanet 2023 Hac kuraları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, sonuçları nereden öğrenilir?

HAC KONTENJAN SAYISI BELLİ OLDU!

Geçen yıl Kovid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den sadece 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebildi. Salgından kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl daha fazla kişi hacca gidebilecek.

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