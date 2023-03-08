HAC KURA/BAŞVURU SONUÇLARI sorgulama e-Devlet: Diyanet 2023 Hac kuraları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, sonuçları nereden öğrenilir?

Hac kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken Diyanet kura çekiminin tamamlandığını, sonuçların ise e-Devlet üzerinden paylaşılacağını açıkladı. 15 Şubat tarihinde çekilmesi ertelenen Hac kuraları, yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle ertelenmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden bugün açıklanacak. Peki, 2023 Hac kuraları ne zaman açıklanacak, sonuçları nereden öğrenilir? İşte Diyanet Hac kura sonuçları sorgulama e-Devlet ekranı!