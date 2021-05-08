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Haberler Yaşam Diyanet ile Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler: Kadir Gecesinde neler yapılır ve nasıl ibadet edilir?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 14:44 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 07:08

Diyanet ile yapılması gereken ibadetler: Kadir Gecesinde neler yapılır ve nasıl ibadet edilir?

Ramazan ayının son on günü içerisinde bulunan ve bin aydan daha hayırlı olan 'ne kavuşuyoruz. Bu gecede kılınacak namaz başta olmak üzere Kadir Gecesinde yapılması gereken ibadetler araştırılıyor. Bugüne kadar gelen hadis-i şerifler ve 'nın tavsiyeleri ışığında, Kadir Gecesinde neler yapılır, nasıl ibadet edilir? İşte, okunacak dualar, kılınacak namazlar ile birlikte Kadir Gecesi yapılacak ibadetler...

Diyanet ile Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler: Kadir Gecesinde neler yapılır ve nasıl ibadet edilir?

içerisinde bulunan için geri sayım yarın gece sona eriyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu geceye kısa bir süre kalması nedeniyle de vatandaşlar, Kadir Gecesi yapılacak ibadetleri araştırıyor. Bu geceyi tövbe ve ibadetle geçirmek isteyen müslümanlar için "Kadir Gecesinde neler yapılır, nasıl ibadet edilir? Aşağıda, Kadir Gecesi yapılması tavsiye edilen ibadetler yer alıyor.

Diyanet ile Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler: Kadir Gecesinde neler yapılır ve nasıl ibadet edilir?

HAZRETİ MUHAMMED'İN KADİR GECESİ NASIL GEÇERDİ?

" bin aydan daha hayırlıdır" (Kadr, 97/3) buyrularak, bu gecenin, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı ve bereketli olduğu müjdelendi.

Kadir Gecesi'nde günahların bağışlanması için samimi tövbeler edilmesi ve kişinin kendisini hesaba çekmesi affedilme için önemlidir. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Kenan Oral, Hazreti Muhammed'in bu önemli geceden önce ibadet etmeye başladığını şöyle anlattı:

"Peygamber Efendimiz, bu kıymetli zaman diliminde ibadet etmiş olmak için, Ramazan'ın son on gününde başka hiçbir zaman olmadığı kadar ibadet eder ve dünyevi işlerden uzaklaşıp mescitte itikafa çekilirdi. Ayrıca biz Müslümanların bu geceyi iyi değerlendirmesini istemiştir. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya eden kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir."

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Diyanet ile Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler: Kadir Gecesinde neler yapılır ve nasıl ibadet edilir?

KADİR GECESİ'NDE YAPILABİLECEK İBADETLER

'ni ihya edebilmek için Ramazan ayında ve özellikle de son on gününde teravih namazlarını kılmaya, imkanımız varsa itikafa girmeye çalışmalıyız.

Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur'an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız. Ayrıca bu gecelerde Hz. Muhammed bol bol 'Allah'ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet' şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.

Diyanet ile Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler: Kadir Gecesinde neler yapılır ve nasıl ibadet edilir?

KADİR GECESİ'NDE TESBİH NAMAZI KILINMASININ ÖNEMİ

Tesbih namazı cemaatle kılınan bir nafile namaz değildir. Bu konuda Hz. Peygamberden (s.a.s.) de bir uygulama nakledilmediğinden, tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması uygun olur.

KADİR GECESİ HANGİ DUALAR OKUNMALI?

Kadir Gecesi okunacak dualar için tıklayınız

Diyanet ile Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler: Kadir Gecesinde neler yapılır ve nasıl ibadet edilir?

KADİR GECESİ NASIL NAMAZ KILINMALI?

Kadir Gecesi kılınması tavsiye edilen namaz için tıklayınız

TESBİH NAMAZI KILINIŞI

Namaza tesbih namazı niyeti ile başlanır. Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: " Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve bir sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

4 REKAT TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekâtlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

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