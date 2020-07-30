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Diyanet İşleri saati: 2020 İstanbul bayram namazı saat kaçta klılınacak?

saati ve sabah ezanı vakti burada! Kurban bayramı için İslam âleminin heyecanlı geri sayımı cuma günü sona eriyor. Milyonlarca Müslüman bayram namazı için camilere akın edecek. En büyük bayram heyecanının yaşandığı illerden birisi de İstanbul. Bu nedenle de İstanbul bayram namazı saati milyonlar tarafından araştırılıyor. Peki, İstanbul bayram namazı saati diyanet işleri Başkanlığı tarafından bu yıl nasıl belirlendi? Bu başlık altında İstanbul Bayram namazı saati ve merak edilen detaylar yer almaktadır…

Giriş Tarihi: 30.07.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 12:58
Diyanet İşleri İstanbul bayram namazı saati: 2020 İstanbul bayram namazı saat kaçta klılınacak?

saati, bu illerimizde yaşayan birçok vatandaş için merak konusu oldu. KOVİD-19 salgını gölgesinde geçecek olan 2020 Kurban Bayramı öncesi İstanbul ilimizde ikamet eden vatandaşlar İstanbul bayram namazı saati ve sabah namazı vaktini araştırıyorlar. Peki, İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul bayram namazı saati hakkında merak edilen tüm bilgiler ve il il bayram namazı saatleri...…

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ

İşte, İstanbul ilimize ait bayram namazı saatleri....

Diyanet İşleri İstanbul bayram namazı saati: 2020 İstanbul bayram namazı saat kaçta klılınacak?

Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2020 İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Konya bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri yayınlandı

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Diyanet İşleri İstanbul bayram namazı saati: 2020 İstanbul bayram namazı saat kaçta klılınacak?

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Diyanet İşleri İstanbul bayram namazı saati: 2020 İstanbul bayram namazı saat kaçta klılınacak?
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