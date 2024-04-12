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Haberler Yaşam Diyarbakır'da kahvehaneye "kar maskeli" baskın! Kurşun yağdırdılar: Dehşet anları kamerada
Giriş Tarihi: 12.04.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 11:08

Diyarbakır'da kahvehaneye "kar maskeli" baskın! Kurşun yağdırdılar: Dehşet anları kamerada

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kar maskeli saldırganlar, tartıştıkları kişilere ait kahvehaneye girip tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı. Dehşet anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA
Diyarbakır’da kahvehaneye kar maskeli baskın! Kurşun yağdırdılar: Dehşet anları kamerada

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Kar maskeli iki kişi, tartıştıkları kişilere ait kahvehaneye baskın düzenledi. Tüfek ve tabancalarla ateş açan saldırganlar, daha sonra olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır’da kahvehaneye kar maskeli baskın! Kurşun yağdırdılar: Dehşet anları kamerada

KAHVEHANEYE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi.

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Diyarbakır’da kahvehaneye kar maskeli baskın! Kurşun yağdırdılar: Dehşet anları kamerada

İddiaya göre yüzlerini kar maskeleriyle kapatan 2 şüpheli, gündüz saatlerinde tartıştıkları kişilere ait kahvehaneye motosikletlerle gelip, tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı.

Kar maskesi ile kahvehaneye girip tüfeklerle ateş açtılar! O anlar kamerada | Video

Diyarbakır’da kahvehaneye kar maskeli baskın! Kurşun yağdırdılar: Dehşet anları kamerada

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır’da kahvehaneye kar maskeli baskın! Kurşun yağdırdılar: Dehşet anları kamerada

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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