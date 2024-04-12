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Diyarbakır'da kahvehaneye "kar maskeli" baskın! Kurşun yağdırdılar: Dehşet anları kamerada
Giriş Tarihi: 12.04.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
11:08
Diyarbakır'da kahvehaneye "kar maskeli" baskın! Kurşun yağdırdılar: Dehşet anları kamerada
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kar maskeli saldırganlar, tartıştıkları kişilere ait kahvehaneye girip tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı. Dehşet anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.