Diyarbakır'da kahvehaneye "kar maskeli" baskın! Kurşun yağdırdılar: Dehşet anları kamerada

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Kar maskeli iki kişi, tartıştıkları kişilere ait kahvehaneye baskın düzenledi. Tüfek ve tabancalarla ateş açan saldırganlar, daha sonra olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.