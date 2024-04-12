Video Yaşam Kar maskesi ile kahvehaneye girip tüfeklerle ateş açtılar! O anlar kamerada | Video
Kar maskesi ile kahvehaneye girip tüfeklerle ateş açtılar! O anlar kamerada | Video

Kar maskesi ile kahvehaneye girip tüfeklerle ateş açtılar! O anlar kamerada | Video

12.04.2024 | 10:55

Diyarbakır’da kar maskeli 2 kişi, gündüz tartıştıkları kişilere ait kahvehaneye tüfek ve tabancalarla ateş açıp kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yüzlerini kar maskeleriyle kapatan 2 şüpheli, gündüz saatlerinde tartıştıkları kişilere ait kahvehaneye motosikletlerle gelip, tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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