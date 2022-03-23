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Giriş Tarihi: 23.03.2022 13:49 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 13:49

DOĞALGAZ FATURA DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI! Doğalgaz desteği fatura yardımı yattı mı ne zaman yatacak, başvuruları bitti mi?

Doğalgaz desteği fatura yardımı ödemeleri gelen son dakika haberine göre başladı. 4 milyon haneye 450-1150 TL arası verilecek olan destek ödemelerine ilişkin başvuru süreci e-Devlet üzerinden gerçekleşmişti. Ödemelerin başladığı haberinin ardından vatandaşlar "Doğalgaz desteği fatura yardımı başvuruları bitti mi, yattı mı ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını açıklamış ve değerlendirmelerin ardından ödemelerin yapılacağını kaydetmişti. İşte doğalgaz desteği fatura yardımı ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı...

DOĞALGAZ FATURA DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI! Doğalgaz desteği fatura yardımı yattı mı ne zaman yatacak, başvuruları bitti mi?

Doğalgaz desteği fatura yardımı başvurularının ardından ödemeler bugün başladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik maddi destek amacıyla verilecek olan bu yardıma e-Devlet üzerinden belirlenen tarihlerde başvurular alınmıştı. Şimdi ise "Doğalgaz desteği fatura yardımı yattı mı, ödeme sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakanlığın son açıklamasında başvuruların incelenmesinin ardından ödemelerin yapılacağı kaydedilmişti. Peki, 2022 Doğalgaz desteği fatura yardımı başvuruları bitti mi, yattı mı ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı...

DOĞALGAZ FATURA DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI! Doğalgaz desteği fatura yardımı yattı mı ne zaman yatacak, başvuruları bitti mi?

Gelen son dakika haberine göre; İhtiyaç sahibi hanelere yönelik doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı.

DOĞALGAZ FATURA YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Doğalgaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. -Başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek.

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DOĞALGAZ FATURA DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI! Doğalgaz desteği fatura yardımı yattı mı ne zaman yatacak, başvuruları bitti mi?

BAKAN'DAN DOĞALGAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Ödemelerin Mart ayı içerisinde yapılacağını hatırlatan Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz Destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek" ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini bildiren Bakan Yanık şunları söyledi:

"Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak."

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız" dedi.

DOĞALGAZ FATURA DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI! Doğalgaz desteği fatura yardımı yattı mı ne zaman yatacak, başvuruları bitti mi?

Bakan Yanık, "Ödemesini kendi yapamayacak durumdaki engelli ve yaşlıların da bu süreçte mağduriyet yaşamaması için hak sahibi abonenin faturası ve kimliği ibraz edilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kolaylığı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Elektronik ortamda alınacak başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca detaylı inceleceğinin altını çizen Bakan Yanık, "Yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlarımız destekten yararlanmaya hak kazanacak" diye konuştu.

DOĞALGAZ FATURA DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI! Doğalgaz desteği fatura yardımı yattı mı ne zaman yatacak, başvuruları bitti mi?

DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Bakan Derya Yanık, ihtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini belirtti.

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