DOĞALGAZ FATURA DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI! Doğalgaz desteği fatura yardımı yattı mı ne zaman yatacak, başvuruları bitti mi?

Doğalgaz desteği fatura yardımı ödemeleri gelen son dakika haberine göre başladı. 4 milyon haneye 450-1150 TL arası verilecek olan destek ödemelerine ilişkin başvuru süreci e-Devlet üzerinden gerçekleşmişti. Ödemelerin başladığı haberinin ardından vatandaşlar "Doğalgaz desteği fatura yardımı başvuruları bitti mi, yattı mı ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını açıklamış ve değerlendirmelerin ardından ödemelerin yapılacağını kaydetmişti. İşte doğalgaz desteği fatura yardımı ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı...