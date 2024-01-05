Giriş Tarihi: 05.01.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
21:49
Doğuda kış, Edirne’de bahar havası yaşanıyor
ATV'nin reytingleri altüst eden yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster'in hafızalara kazınan sunucusu Kenan Işık, 10 yıl önce spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçirdi. O günden itibaren Kenan Işık, komada yaşam mücadelesi verdi. Bugün bir televizyon kanalına katılan ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Kenan Işık'la ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. 'Astral boyutta kaybolmuş' diyen Yusuf Güney'in açıklamasının detayları!