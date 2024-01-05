Doğuda kış, Edirne’de bahar havası yaşanıyor

Termometrelerin hava sıcaklığının ortalama 17 derece ölçüldüğü

Edirne'de vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkartırken, zaman zaman 4 mevsimi birden yaşama fırsatı buldu.

Yurdun doğusunda ise vatandaşlar soğuk ve kar yağışıyla mücadele ediyor. Ülkenin en doğusunda bulunan bazı iller beyazlarla kaplanırken vatandaşlar da soğuk hava şartlarına karşı zor durumda kalıyor. Türkiye'nin en batısında bulunan il olan Edirne'de ise Ocak ayında bile vatandaşlar kış yüzü görmedi. Ayrıca Yunanistan'dan ve Bulgaristan'dan gelen turistler de güzel havanın tadını çıkardı.

Edirneli vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek dışarı çıktıklarını ifade etti.