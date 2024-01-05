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Haberler Yaşam Doğuda kış, Edirne’de bahar havası yaşanıyor
Giriş Tarihi: 05.01.2024 21:10 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 21:49

Doğuda kış, Edirne’de bahar havası yaşanıyor

ATV'nin reytingleri altüst eden yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster'in hafızalara kazınan sunucusu Kenan Işık, 10 yıl önce spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçirdi. O günden itibaren Kenan Işık, komada yaşam mücadelesi verdi. Bugün bir televizyon kanalına katılan ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Kenan Işık'la ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. 'Astral boyutta kaybolmuş' diyen Yusuf Güney'in açıklamasının detayları!

Doğuda kış, Edirne’de bahar havası yaşanıyor

Mevsimler Ocak ayını gösterirken Edirne'de ise güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Doğuda kış, Edirne’de bahar havası yaşanıyor

Balkanlardan gelen soğuk hava ve ayazıyla meşhur olan Edirne'de mevsimler tersine döndü.

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Doğuda kış, Edirne’de bahar havası yaşanıyor

Vatandaşlar kar yağışı beklerken, güneşli havanın şehirde etkili olması dışarı çıkanları hayrete düşürdü.
Edirneli vatandaşlar Selimiye Camii Meydanı ve Saraçlar Caddesi başta olmak üzere şehrin birçok noktasında güneşli havanın tadını çıkardı.

Doğuda kış, Edirne'de bahar havası yaşanıyor

Doğuda kış, Edirne’de bahar havası yaşanıyor

Termometrelerin hava sıcaklığının ortalama 17 derece ölçüldüğü
Edirne'de vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkartırken, zaman zaman 4 mevsimi birden yaşama fırsatı buldu.
Yurdun doğusunda ise vatandaşlar soğuk ve kar yağışıyla mücadele ediyor. Ülkenin en doğusunda bulunan bazı iller beyazlarla kaplanırken vatandaşlar da soğuk hava şartlarına karşı zor durumda kalıyor. Türkiye'nin en batısında bulunan il olan Edirne'de ise Ocak ayında bile vatandaşlar kış yüzü görmedi. Ayrıca Yunanistan'dan ve Bulgaristan'dan gelen turistler de güzel havanın tadını çıkardı.
Edirneli vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek dışarı çıktıklarını ifade etti.

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