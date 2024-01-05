Doğuda kış, Edirne’de bahar havası yaşanıyor
Türkiye’nin doğusu başta olmak üzere birçok ilde yoğun kar yağışı yaşanırken, Edirne’de ise tam anlamıyla bir bahar havası yaşanıyor.
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