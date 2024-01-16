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Haberler Yaşam Dört kadın girdikleri evde öyle şeyler yaptılar ki: Kameraya yansıyan görüntü pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 13:00

Dört kadın girdikleri evde öyle şeyler yaptılar ki: Kameraya yansıyan görüntü pes dedirtti!

İstanbul Şişli'de 4 şüpheli kadın, plastik kartla kapısını açtıkları evlere girdi. Didik didik aradıkları evde buldukları ziynet eşyaları ve cep telefonlarını çalıp izini kaybettirdi. Yaklaşık 10 milyon liralık soygun yapan çetenin o anları böyle görüntülendi…

Mustafa KAYA
Dört kadın girdikleri evde öyle şeyler yaptılar ki: Kameraya yansıyan görüntü pes dedirtti!

Şoke eden soygunun adresi İstanbul Şişli'ydi. 4 kadın, farklı tarihlerde plastik kartla kapıları açarak 5 eve girdi. Evi didik didik arayan hırsızlar, ziynet eşyaları ve cep telefonlarını çalıp izini kaybettirdi.

Dört kadın girdikleri evde öyle şeyler yaptılar ki: Kameraya yansıyan görüntü pes dedirtti!

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipler, Baruthane Caddesi'nde şüpheli 2 kadını ele geçirdi. 2 suç ortakları ise ters istikamete kaçarak gözden kayboldu. Gözaltına alınan A.Ç. ve F.Ç.'nin üzerinden evlere girmek için kullanıldığı düşünülen 3 adet plastik kapı açma aparatı çıktı.

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Dört kadın girdikleri evde öyle şeyler yaptılar ki: Kameraya yansıyan görüntü pes dedirtti!

YALNIZCA BİR EVDEN 10 MİLYONLUK…

Şüphelilerin, Duatepe Mahallesi'nde girdikleri evden 6 bin liralık ziynet eşyası, Bozkurt Mahallesi'nde girdikleri evden 150 bin liralık ziynet eşyası, Merkez Mahallesi'ndeki evden 5 bin dolarlık ziynet eşyası, yine Merkez Mahallesi'nde 6 bin lira, 300 dolar, 2 adet altın küpe, 1 adet pırlanta, 2 adet altın yüzük, 2 adet altın kolye, 2 adet cep telefonu çaldıkları tespit edildi.

Dört kadın girdikleri evde öyle şeyler yaptılar ki: Kameraya yansıyan görüntü pes dedirtti!

Hırsızların ayrıca Fulya Mahallesi'ndeki bir evden ise 10 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi. Yüzlerce güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, hırsızların evlere giriş ve çıkışlarını belirledi.

Dört kadın girdikleri evde öyle şeyler yaptılar ki: Kameraya yansıyan görüntü pes dedirtti!

Hırsızların genellikle aynı saat aralığında plastik aparat yardımıyla evlere girdikleri tespit edildi. Gözaltına alınan A.Ç. Feriköy Polis Merkezi Amirliğine F.Ç. ise Şişli Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

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