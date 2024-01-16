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Dört kadın girdikleri evde öyle şeyler yaptılar ki: Kameraya yansıyan görüntü pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
13:00
Dört kadın girdikleri evde öyle şeyler yaptılar ki: Kameraya yansıyan görüntü pes dedirtti!
İstanbul Şişli'de 4 şüpheli kadın, plastik kartla kapısını açtıkları evlere girdi. Didik didik aradıkları evde buldukları ziynet eşyaları ve cep telefonlarını çalıp izini kaybettirdi. Yaklaşık 10 milyon liralık soygun yapan çetenin o anları böyle görüntülendi…