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Haberler Yaşam Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg’ten acı haber: Eşinin son paylaşımı yürek yaktı!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 16:28 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 16:28

Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg’ten acı haber: Eşinin son paylaşımı yürek yaktı!

Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, 312 gün önce Balıkesir'deki yazlık evinden köpeği Tina ile ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Özel eğitimli köpeği Tina, 74 gün sonra eve döndü ancak 250 kilometrekarelik alanda 5 kez aranan Berzeg bulunamadı. Türkiye'nin konuştuğu gizemli olayda, çarpıcı bir gelişme yaşandı. Ekonomistin yazlık evine sadece 4 kilometre uzaklıkta Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Berzeg'in eşinin son paylaşımı yürekleri dağladı.

Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg’ten acı haber: Eşinin son paylaşımı yürek yaktı!

ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olan dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, 17 Haziran günü köpeği Tina ile birlikte Balıkesir Gönen'deki yazlık evinden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı.

Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg’ten acı haber: Eşinin son paylaşımı yürek yaktı!

20 ŞÜPHELİNİN İFADESİ ALINDI AMA…

Dron ve İHA'ların da kullanıldığı aramalarda, 250 kilometrekarelik alan, havadan ve karadan 5 kez sil baştan aranmasına rağmen Berzeg ile köpeği bulunamadı. Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, Korhan Berzeg'in, Armutlu Mahallesi ve İstanbul Büyükada'daki evlerinde arama yapan ve bilgisayarını inceleyen ekipler, 20 kişinin de şüpheli olarak ifadesini aldı. Olay günü ve öncesinde, Armutlu Mahallesi'nden geçen araçların plakalarını belirleyen jandarma ekipleri, 40 araç sürücüsünü de sorguladı ancak hiçbir ize ulaşamadı.

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Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg’ten acı haber: Eşinin son paylaşımı yürek yaktı!

TİNA 74 GÜN NEREDE KALDI?

Arama çalışmaları sona ererken Berzeg'in özel eğitimli köpeği Tina'nın 74 gün sonra Gönen'deki eve dönmesi, umutları yeniden artırdı. Dışkı ve kan örneklerine bakılarak doğada kalmadığı anlaşılan Tina, ekiplerin başlattığı arama çalışmalarına katıldı. Ancak hiçbir sonuç çıkmadı. 50 kişilik ekiple sürdürülen arama çalışmaları, Korhan Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra, 24 Ekim'de sonlandırıldı.

Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg’ten acı haber: Eşinin son paylaşımı yürek yaktı!

KİMLİK VE KREDİ KARTI BERZEG'E AİT ÇIKTI

Dün saat 13.30 sıralarında ise heyecan veren bir gelişme yaşandı. Gelgec Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, mahalleye gelen su ile ilgili inceleme yaptığı sırada Korhan Berzeg'in Armutlu Mahallesi'nde bulunan evinin 4 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ulaştı!

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Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg’ten acı haber: Eşinin son paylaşımı yürek yaktı!

Gülay'ın haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi çağırıldı. Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmanın ardından kemik parçaları ile kıyafet ve eşya parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na alındı. Balıkesir Valiliği de bulunan kimlik ve kredi kartının Korhan Berzeg'e ait olduğunu açıkladı.

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