6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Ekipler Korhan Berzeg’e ait yeni bulguların peşine düştü | Video
Ekipler Korhan Berzeg’e ait yeni bulguların peşine düştü | Video

Ekipler Korhan Berzeg’e ait yeni bulguların peşine düştü | Video

24.04.2024 | 11:16

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi’nde dere yatağında bulunan kimlik, kemik ve elbise parçalarının kayıp Ekonomist Korhan Berzeg’e (83) ait olduğu değerlendirilirken bölgede yeniden detaylı arama çalışmaları başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi'nde, bundan tam 313 gün önce yürüyüş yapmak için köpeği Tina ile birlikte evinden ayrılan Ekonomist Korhan Berzeg'den bir daha haber alınamamıştı. Armutlu Mahallesi'ne komşu konumda olan Gelgeç Mahallesi'nde konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelgeç Mahalle Muhtarı Ahmet Gülay tarafından mahalleye gelen içme suyu ile ilgili dere yatağında gözlem yapıldığı esnada Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kimlik, kredi kartı, kıyafet parçaları ve kemik parçaları bulundu.

Muhtar Ahmet Gülay'ın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Cumhuriyet Savsıcı ile jandarma ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından bulunan kemik parçaları Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bugün ise kimlik, kredi kartı, kıyafet ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede 4 jandarma ekibi, komando timi, JASAT ve kadavra köpekleri ile detaylı arama ve inceleme çalışmaları başlatıldı. Bölgede, Korhan Berzeg'e ait farklı bulgular aranıyor.

Diğer yandan Korhan Berzeg'in İngiltere'de yaşayan kızı Nisa Berzeg'in Türkiye'ye dönmek üzere bu sabah yola çıktığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beyoğlu’nda tıraş ücreti tartışması kamerada: Berber dükkanına kurşun yağdırdı! | Video 02:12
Beyoğlu’nda tıraş ücreti tartışması kamerada: Berber dükkanına kurşun yağdırdı! | Video 24.04.2024 | 11:06
10 ay sonra dikkat çeken gelişme! Kıyafet ve kemik parçaları 312 gündür kayıp olan Berzeg’e mi ait? | Video 04:21
10 ay sonra dikkat çeken gelişme! Kıyafet ve kemik parçaları 312 gündür kayıp olan Berzeg’e mi ait? | Video 24.04.2024 | 11:39
Küçükçekmece’de kuyumcuyu soygunu! Kaçan şüpheliyi kuyumcu vurdu, çevredekiler yakaladı | Video 01:44
Küçükçekmece'de kuyumcuyu soygunu! Kaçan şüpheliyi kuyumcu vurdu, çevredekiler yakaladı | Video 24.04.2024 | 11:30
Ekipler Korhan Berzeg’e ait yeni bulguların peşine düştü | Video 03:48
Ekipler Korhan Berzeg’e ait yeni bulguların peşine düştü | Video 24.04.2024 | 11:16
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Nisan 2024 Çarşamba atv izle! | Video 05:21
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Nisan 2024 Çarşamba atv izle! | Video 24.04.2024 | 11:11
İstanbul’da lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 20 Kişi yakalandı | Video 00:54
İstanbul’da lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 20 Kişi yakalandı | Video 24.04.2024 | 11:13
Karısıyla birlikte yakaladığı şahsı bıçaklayan koca tutuklandı | Video 00:45
Karısıyla birlikte yakaladığı şahsı bıçaklayan koca tutuklandı | Video 24.04.2024 | 11:05
Bozüyük’te süt yüklü tanker ile tır çarpıştı: 3 yaralı | Video 00:28
Bozüyük’te süt yüklü tanker ile tır çarpıştı: 3 yaralı | Video 24.04.2024 | 09:49
Flamingolar kuluçka öncesi eşleşme için Mamasın Barajı’nda | Video 03:35
Flamingolar kuluçka öncesi eşleşme için Mamasın Barajı'nda | Video 24.04.2024 | 10:32
İstanbul’da kaza sonrası sızan taksici kamerada | Video 05:23
İstanbul’da kaza sonrası "sızan taksici" kamerada | Video 24.04.2024 | 10:22
Narman Peri Bacaları saklı güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor | Video 10:14
Narman Peri Bacaları saklı güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor | Video 24.04.2024 | 09:45
Milyonluk kazanç vaadine inanıp banka hesaplarını kiralayanlar, dikkat! | Video 04:52
Milyonluk kazanç vaadine inanıp banka hesaplarını kiralayanlar, dikkat! | Video 24.04.2024 | 09:45
Adana’daki Pitbull dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Pitbull silahla bile durdurulamamış | Video 07:47
Adana'daki Pitbull dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Pitbull silahla bile durdurulamamış | Video 24.04.2024 | 09:25
İzmir’de eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 00:41
İzmir’de eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 24.04.2024 | 09:17
Bartın’daki feci yangının tanıkları yaşanan dehşeti anlattı | Video 06:07
Bartın’daki feci yangının tanıkları yaşanan dehşeti anlattı | Video 24.04.2024 | 08:47
FSM Köprüsü’nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 00:22
FSM Köprüsü'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 24.04.2024 | 08:47
Adana’da evden kaçan pitbull dehşeti! Sahibini ve 2 kişiyi yaraladı | Video 02:25
Adana'da evden kaçan pitbull dehşeti! Sahibini ve 2 kişiyi yaraladı | Video 24.04.2024 | 09:02
Ani fren dorseyi yerinden çıkarttı | Video 01:39
Ani fren dorseyi yerinden çıkarttı | Video 24.04.2024 | 09:02
Polis memuru, intihar etmek isteyen adamı böyle yakaladı | Video 01:53
Polis memuru, intihar etmek isteyen adamı böyle yakaladı | Video 24.04.2024 | 09:02
İzmir’de eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 00:41
İzmir’de eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 24.04.2024 | 09:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA