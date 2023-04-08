Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dünyanın konuştuğu kare: 80 yıl önce çekilen fotoğrafa kimse açıklama yapamıyor!
Giriş Tarihi: 08.04.2023 11:15

Dünyanın konuştuğu kare: 80 yıl önce çekilen fotoğrafa kimse açıklama yapamıyor!

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf tüyleri diken diken etti! ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan bir adam, ailesine ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşmaya karar verdi. Büyükannesi ve büyükbabasının yeni evli olduğu yıllara ait bir fotoğrafı hesabında paylaştı. Fakat adamın arkadaşlarından birinin yaptığı yorumla birlikte fotoğrafta daha önce fark edilmemiş, kan donduran bir detay ortaya çıktı. 1942 yılında çekilmiş olduğu belirtilen kare kısa süre içinde binlerce kez paylaşıldı ve tartışmaya neden oldu.

Dünyanın konuştuğu kare: 80 yıl önce çekilen fotoğrafa kimse açıklama yapamıyor!

Dünyada insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren birçok olaydan söz ediliyor. Fotoğraflar ve videolar ise bu olayların kanıtı olarak gösteriliyor. Bu listede aile üyeleri tarafından yıllar sonra fark edilmiş gizemlere sahip kareler yer alıyor. Fotoğraflar, Reddit, Paranormal360, Angelsghosts, Examiner, Complex ve farklı birkaç site tarafından paylaşıldı.

Dünyanın konuştuğu kare: 80 yıl önce çekilen fotoğrafa kimse açıklama yapamıyor!

YÜZÜ OLMAYAN KIZ

Paranormal360 sitesinde Macaristan'dan Szigeti Gyöngyi'ye ait ilginç bir fotoğraf paylaşıldı. Szigeti Gyöngyi'nin annesine ait olan bu fotoğraf, 1943 yılında babası tarafından çekilmiş. İlk bakışta kare normal görünüyor. Ancak Szigeti Gyöngyi'nin annesinin arkasında yüzü ve kolları olmayan genç bir kız var.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın konuştuğu kare: 80 yıl önce çekilen fotoğrafa kimse açıklama yapamıyor!

DAVETSİZ KONUK

1972 yılında nikah salonuna gelen bir grubun fotoğrafı, profesyonel bir fotoğrafçı tarafından çekiliyor. Fotoğraf yine en başta oldukça masum görünüyor, ancak detaylı bakınca erkek konuğun arkasında birinin saklandığı görülüyor.

İngiltere'de tüyler ürperten olay! "Evdeki hayaletler benimle konuştu" | Video

Dünyanın konuştuğu kare: 80 yıl önce çekilen fotoğrafa kimse açıklama yapamıyor!

Fotoğrafçı, fotoğraf çekildikten sonra konukların arkasında kimsenin olmadığını iddia ediyor.

Dünyanın konuştuğu kare: 80 yıl önce çekilen fotoğrafa kimse açıklama yapamıyor!

DANS EDEN AYI

Sandra McLachlan'a ait olan bu fotoğraf, aslında McLachlan'a bir aile dostu tarafından verilmiş. İki kadın arasında yer alan adam, 1950'lerde Ontario, Kanada'da bir huzurevine kalmaya başlamış. Kız kardeşleri de adamı ziyarete gelmiş. Fotoğrafta soldaki kadının hemen yanında bir ayı figürü yer alıyor. Huzurevindeki yaşlı adam bir dönem, Vikingler, hayvanlar ve başka şeyler gördüğünü iddia etmiş ve hastaneye kaldırılıp, tedavi edilmiş.

SON DAKİKA