Dünyayı şoke eden olay! Uzaylılar 78 sene önce...

Son dönemlerde NASA ve Mars'la ilgili uzaylı iddiaları gündeme sıklıkla geliyor. NASA'nın Mars'ta uzaylılara ait kalıntılar bulduğu ve bunları araştırmak üzere yeni bir keşif aracı göndermek istediği ileri sürülüyor. Komplo teorisyenleri NASA'nın gerçekleri sakladığını belirtiyor. Ancak UFO avcılarının iddiaları sadece NASA ve ABD ile sınırlı değil. Komplo teorisyenleri Rusya'da önemli olayların yaşandığını, ancak bunların kamuoyundan gizlendiğini düşünüyor. Rusların, 78 sene önce uzaylılarla ilk teması kurduğu ve anlaşma yaptığına yönelik uçuk bir iddia var. İşte söz konusu olaylar...
Giriş Tarihi: 04.07.2020
10:59
Güncelleme Tarihi: 04.07.2020
11:05
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