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Dünyayı şoke eden olay! Uzaylılar 78 sene önce...

Son dönemlerde ve 'la ilgili uzaylı iddiaları gündeme sıklıkla geliyor. NASA'nın Mars'ta uzaylılara ait kalıntılar bulduğu ve bunları araştırmak üzere yeni bir keşif aracı göndermek istediği ileri sürülüyor. teorisyenleri NASA'nın gerçekleri sakladığını belirtiyor. Ancak UFO avcılarının iddiaları sadece NASA ve ABD ile sınırlı değil. Komplo teorisyenleri 'da önemli olayların yaşandığını, ancak bunların kamuoyundan gizlendiğini düşünüyor. Rusların, 78 sene önce uzaylılarla ilk teması kurduğu ve anlaşma yaptığına yönelik uçuk bir iddia var. İşte söz konusu olaylar...

Giriş Tarihi: 04.07.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 11:05
Dünyayı şoke eden olay! Uzaylılar 78 sene önce...

Uzaylılar hakkındaki tartışmalar yıllardır sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Pentagon tarafından paylaşılan UFO görüntüleri ise büyük bir heyecan yaşatmış ve tartışmaları iyice alevlendirmişti. Uzaylılarla ilgili en çok ses getiren olay ise Roswell olayıdır. 1947 yılında Amerika'nın New Mexico eyaletinde Roswell'a bir UFO'nun düştüğü iddia edilmişti. ABD ordusu ise bu olayı her seferinde yalanladı. Roswell'a düşen UFO'nun 51. bölgede saklandığı ileri sürülüyor. Ancak önemli birçok olayın 'da da yaşandığı belirtiliyor. Hatta Rusya'daki UFO olayları özel dosyalara ve belgesellere de konu oldu.

Dünyayı şoke eden olay! Uzaylılar 78 sene önce...

İLK İLETİŞİM 1942'TE GERÇEKLEŞTİ

Amerika dışında 'da da UFO'larla ilgili ilginç olaylar var. Beforeitsnews sitesi Rusya'da yaşanan UFO ve uzaylılarla ilgili bazı olayları bir araya getirip yayınladı.

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Dünyayı şoke eden olay! Uzaylılar 78 sene önce...

Belirtilenlere göre Ruslarla, gri renkli uzaylılar arasındaki ilk temas 1942 yılında gerçekleşti. Rus belgelerine göre bir anlaşma yapılmış.

Dünyayı şoke eden olay! Uzaylılar 78 sene önce...

Anlaşmanın 23/04 maddesi altında toplantıların gizlilik içinde yürütüldüğü, sınırlı sayıda özel ziyaretçi, önemli gizli ajanların ve yüksek rütbeli askerlerin toplantılara katılabileceği belirtilmiş.

Dünyayı şoke eden olay! Uzaylılar 78 sene önce...

072/E belgesine göre 1961 yılında askeri personel uzayları gizlice filme kaydetmiş.

Dünyayı şoke eden olay! Uzaylılar 78 sene önce...

SVERDLOVSKY UFO OLAYI

'da en çok konuşulan olaylardan biri ise 1969 yılında Sverdlovsky şehrine düşen UFO. Aslında UFO'nun düştüğü iddia ediliyor.

Dünyayı şoke eden olay! Uzaylılar 78 sene önce...

UFO'nun hava kuvvetleri tarafından vurulmuş olduğu da söyleniyor. Sverdlovsky olayında kurtarma ekibi kaza alanına gelerek, UFO'nun içinden ölü uzaylıyı çıkardı. Enkaz kalıntılarıyla birlite analiz edildi ve ölü uzaylıyla birlikte güvenli bir yere götürüldü.

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