Dünyayı şoke eden olay! Uzaylılar 78 sene önce...

Uzaylılar hakkındaki tartışmalar yıllardır sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Pentagon tarafından paylaşılan UFO görüntüleri ise büyük bir heyecan yaşatmış ve tartışmaları iyice alevlendirmişti. Uzaylılarla ilgili en çok ses getiren olay ise Roswell olayıdır. 1947 yılında Amerika'nın New Mexico eyaletinde Roswell'a bir UFO'nun düştüğü iddia edilmişti. ABD ordusu ise bu olayı her seferinde yalanladı. Roswell'a düşen UFO'nun 51. bölgede saklandığı ileri sürülüyor. Ancak önemli birçok olayın Rusya'da da yaşandığı belirtiliyor. Hatta Rusya'daki UFO olayları özel dosyalara ve belgesellere de konu oldu.