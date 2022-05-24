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Haberler Yaşam E okul karne notu sorgulama ekranı: E okul VBS giriş nasıl yapılır, karne notu ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 24.05.2022 15:21 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 15:21

E okul karne notu sorgulama ekranı: E okul VBS giriş nasıl yapılır, karne notu ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen E okul sisteminde öğrenciler karne notu ve devamsızlık sorgulaması yapıyor. 6 Eylül'de başlayan 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten sonra yaz tatili başlayacak olup öğrenciler karnelerine kavuşacak. Öğrenciler e okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz. Peki E okul VBS giriş nasıl yapılır, karne notu ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? İşte E okul giriş ekranı ve tüm bilgiler

E okul karne notu sorgulama ekranı: E okul VBS giriş nasıl yapılır, karne notu ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden karne notu sorgulanacak. Öğrenciler Dönem sonu not ortalaması ile beraber takdir teşekkür belgesi ve e-Karne notları E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Peki E okul karne notu sorgulama nasıl yapılır? E okul VBS giriş nasıl yapılır, karne notu ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?

E okul karne notu sorgulama ekranı: E okul VBS giriş nasıl yapılır, karne notu ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?

E-OKUL KARNE NOTU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek. ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

E Okul'a giriş yaptıktan sonra,, ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı sorgulayabilirsiniz.

E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.

Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

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E okul karne notu sorgulama ekranı: E okul VBS giriş nasıl yapılır, karne notu ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?

E OKULDA NE YAPILIR?

Devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav sonuçları, sözlü notları, sınav tarihleri, diploma notu sorgulama, alınan belgelerin görüntülenmesi (takdir, teşekkür, onur belgesi vb.), nakil işlemleri, öğrencinin okunan kitaplar, yerleştirme ve sınav bilgileri ve okul duyuruları gibi hizmetlere e okul aracılığıyla ulaşılabilir.

E OKUL NEDİR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kullanılabilen bir okul yönetim bilgi sistemidir. Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren kişisel bilgileri üzerinden e-Okul hesabı oluşturulur ve öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikte eğitim öğretim yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir. Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.

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