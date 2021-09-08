Eda Nur Kaplan canına kıymıştı! Tecavüze uğradığı gece çekilen son görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da ablası ve ablasının sevgilisinin uyumasından kısa bir süre sonra binanın 15. katından atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın yaşamına son vermeden bir süre önce Yusuf G. ve Mehmet A. hakkında cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.