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Giriş Tarihi: 08.09.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 09:48

Eda Nur Kaplan canına kıymıştı! Tecavüze uğradığı gece çekilen son görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da tecavüze uğradıktan sonra canına kıyan Eda Nur Kaplan'ın, tecavüze uğradığı gece ablası Güler Kaplan'la çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.

SABAH İNTERNET
Eda Nur Kaplan canına kıymıştı! Tecavüze uğradığı gece çekilen son görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da yaşayan Eda Nur Kaplan (18), 31 Temmuz'da Yusuf G. ile Mehmet A.'nın cinsel istismarına uğradı. Şikayetçi olmasına rağmen, zanlılar serbest kaldı.

Eda Nur Kaplan canına kıymıştı! Tecavüze uğradığı gece çekilen son görüntüleri ortaya çıktı!

Bunalıma giren genç kız, arkadaşının 15. kattaki evinden ölüme atladı. İki şüpheli ise tutuklandı.

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Eda Nur Kaplan canına kıymıştı! Tecavüze uğradığı gece çekilen son görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da ablası ve ablasının sevgilisinin uyumasından kısa bir süre sonra binanın 15. katından atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın yaşamına son vermeden bir süre önce Yusuf G. ve Mehmet A. hakkında cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

Eda Nur Kaplan canına kıymıştı! Tecavüze uğradığı gece çekilen son görüntüleri ortaya çıktı!

Eda Nur Kaplan, polise verdiği ifadesinde, 2 kişinin rızası dışında kendisiyle ilişkiye girdiği, alkollü olduğu için karşı koyamadığını anlatmıştı.

Eda Nur Kaplan canına kıymıştı! Tecavüze uğradığı gece çekilen son görüntüleri ortaya çıktı!

Eda Nur Kaplan'ı olaydan bir süre önce evine bırakan taksi şoförü, "Aşırı derecede alkollüydü. Yarı baygın bir hali vardı, taksiye bindiğinde de ağlamaklı haldeydi.

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