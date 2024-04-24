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Ekonomist Korhan Berzeg’ten acı haber: Eşinin son paylaşımı yürekleri dağladı!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
10:02
Ekonomist Korhan Berzeg’ten acı haber: Eşinin son paylaşımı yürekleri dağladı!
Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, 312 gün önce Balıkesir'deki yazlık evinden köpeği Tina ile ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Özel eğitimli köpeği Tina, 74 gün sonra eve döndü ancak 250 kilometrekarelik alanda 5 kez aranan Berzeg bulunamadı. Türkiye'nin konuştuğu gizemli olayda, çarpıcı bir gelişme yaşandı. Ekonomistin yazlık evine sadece 4 kilometre uzaklıkta Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Berzeg'in eşinin son paylaşımı yürekleri dağladı.