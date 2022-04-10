Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi için DEV ZAM müjdesi! Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman verilecek?

Giriş Tarihi: 10.04.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 10:24

Emekli bayram ikramiyesi için DEV ZAM müjdesi! Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman verilecek?

Her yıl emeklilere sağlanmakta olan emekli bayram ikramiyesi müjdesi geldi. Ramazan bayramı öncesi binlerce vatandaşın alacağı ikramiyelerde son dönemde ödeme tarihleri ve zam konusu gündemdeki yerini koruyordu. Masada dört ayrı formülün olduğu konuşuluyor. Bu noktada ise milyonlarca vatandaş "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak, zam gelecek mi, bu sene ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt arıyor. Geçen sene 1000 TL olan ikramiyeye 100 TL zam yapılmış ve toplamda 200 TL'lik bir artış sağlanmıştı. Bu yıl daha büyük bir zam beklentisi bulunuyor. Peki, 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar…