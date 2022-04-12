Türkiye'de milyonlarca emeklinin Temmuz ayında alacağı zam belli oluyor… Bilindiği üzere emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken son 6 aylık enflasyon oranı oluyor. Şu ana kadar açıklanan 3 aylık enflasyon verisi ortalaması 22.81 çıktı. Bu noktada ise "2022 Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da maaşlara zam var mı, yapılacak mı?" soruları araştırılıyor. Öte yandan emekli maaşlarına yapılan zam miktarı beli oldu. İşte en düşük SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşları;

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NETLEŞTİ: İŞTE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI AYRINTILARI

Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti. Önümüzdeki 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak

Milyonlarca emekli, memur 6 aylık enflasyona göre temmuzda zamlı maaş ve aylık alacak. Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti.