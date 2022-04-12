Türkiye'de milyonlarca emekli, Temmuz ayında maaşlara bir zam daha alacak! 14 milyondan fazla emekli, 4.5 milyondan fazla memurun maaşları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor. Şu ana kadar 3 aylık veri açıklanırken, emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam ile ilgili bir fikir oluştu. Bu noktada ise "2022 Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da maaşlara zam var mı, yapılacak mı?" soruları araştırılıyor. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti.