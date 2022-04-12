Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Temmuz emekli zammı netleşti! 2022 En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 12.04.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 09:28

SON DAKİKA: Temmuz emekli zammı netleşti! 2022 En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli, Temmuz ayında maaşlara bir zam daha alacak! 14 milyondan fazla emekli, 4.5 milyondan fazla memurun maaşları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor. Şu ana kadar 3 aylık veri açıklanırken, emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam ile ilgili bir fikir oluştu. Bu noktada ise "2022 Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da maaşlara zam var mı, yapılacak mı?" soruları araştırılıyor. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti.

SON DAKİKA: Temmuz emekli zammı netleşti! 2022 En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca emeklinin Temmuz ayında alacağı zam belli oluyor… Bilindiği üzere emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken son 6 aylık enflasyon oranı oluyor. Şu ana kadar açıklanan 3 aylık enflasyon verisi ortalaması 22.81 çıktı. Bu noktada ise "2022 Memur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da maaşlara zam var mı, yapılacak mı?" soruları araştırılıyor. Öte yandan emekli maaşlarına yapılan zam miktarı beli oldu. İşte en düşük SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşları;

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NETLEŞTİ: İŞTE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI AYRINTILARI

Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti. Önümüzdeki 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak

Milyonlarca emekli, memur 6 aylık enflasyona göre temmuzda zamlı maaş ve aylık alacak. Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti.

SON DAKİKA: Temmuz emekli zammı netleşti! 2022 En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Enflasyonun nisan ayında yüksek seviyeye çıkacağı tahmin edilirken, 6 aylık TÜFE'nin yüzde 30'a ulaşması bekleniyor. Gelecek 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak.

6 AYLIK ENFLASYONA BAKILIYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ocak ayında 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 arttı. Memur ve memur emeklisine de yüzde 5'lik ocak ayı toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 2.5 ilave artışla yüzde 30.95 zam yapıldı. Memur emeklilere ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zam yapılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Temmuz emekli zammı netleşti! 2022 En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Bu zam geriye dönük 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak hesaplanıyor. Memur ve memur emeklisinin maaşındaki artış oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirlenirken, 6 aylık enflasyon zam oranı aştığında fark da yansıtılıyor. Ocak-haziran ayı enflasyon oranı emekli, memur, işçilerin aylık, maaşlarında yapılacak zamda belirleyici olurken yaşlılık aylığı, evde bakım başta olmak üzere sosyal destek kalemlerini de etkiliyor. Emekliler, Kurban Bayramı nedeniyle temmuz ayında zamlı aylıkla beraber bayram ikramiyesi alacak.

SON DAKİKA: Temmuz emekli zammı netleşti! 2022 En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

YÜZDE 22.80 ZAM CEPTE

TÜİK verilerine göre, bu yılın ilk üç ayındaki enflasyon oranı yüzde 22.80 olarak gerçekleşti. Buna göre, memur maaşında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 15.30 fark oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için de şimdiden yüzde 22.80 zam göründü. Nisan, mayıs, haziran verileri de buna eklenecek.

SON DAKİKA: Temmuz emekli zammı netleşti! 2022 En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Gelecek üç aylık dönemde enflasyon sıfır bile çıksa yüzde 22.80 artış kesinleşmiş oldu. Temmuz ayında emekli ve memur için taban aylıklar da yükselecek.

SON DAKİKA