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Haberler Yaşam Emekli maaşı hesaplama 2023 Ocak zam tablosu | Yeni SSK, BAĞKUR emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte emekli maaş zammı tablosu
Giriş Tarihi: 09.01.2023 08:08 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 08:08

Emekli maaşı hesaplama 2023 Ocak zam tablosu | Yeni SSK, BAĞKUR emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte emekli maaş zammı tablosu

Emekli maaşı hesaplama işlemleri geçtiğimiz gün belli olan son enflasyon oranı ardından başladı. Enflasyonun açıklanması üzerine Başkan Erdoğan tarafından açıklanan refah payı ile birlikte yüzde 30 oranında zam alan SSK ve BAĞKUR emeklisi araştırmaları sürdürüyor. Maaş tablosu üzerinde 2023 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu sorularına yanıt arayan vatandaşların gündeminde bir de maaş farkı ödeme takvimi yer alıyor. Peki; SSK, BAĞKUR emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, emekli maaş zammı tablosu ile hesaplama ekranı…

Emekli maaşı hesaplama 2023 Ocak zam tablosu | Yeni SSK, BAĞKUR emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte emekli maaş zammı tablosu

Emekli zammı maaş tablosu ortaya çıktı. Aralık enflasyonu ve refah payı sonrası yüzde 30 oranında zam alan emeklilerin en düşük maaşı 5 bin 500 TL'ye yükseldi. Açıklamanın hemen ardından SSK, BAĞKUR emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı. Yeni maaşlarını öğrenmek isteyen vatandaşların yanı sıra EYT ile emekli olacaklar da sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, 2023 Ocak SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, emekli maaşı zam tablosu…

Emekli maaşı hesaplama 2023 Ocak zam tablosu | Yeni SSK, BAĞKUR emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte emekli maaş zammı tablosu

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken, memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı.

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı refah payı ardından memur ve emekli yüzde 30 zam aldı.

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Emekli maaşı hesaplama 2023 Ocak zam tablosu | Yeni SSK, BAĞKUR emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte emekli maaş zammı tablosu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli zammı için yeni oranları açıkladı. Başkan Erdoğan yeni oranın yüzde 30'a kadar çıkarılacağını açıkladı. En düşük emekli maaşı tutarı da yüzde 30 oranında artarak 5.500 TL oldu.

Emekli maaşı hesaplama 2023 Ocak zam tablosu | Yeni SSK, BAĞKUR emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte emekli maaş zammı tablosu

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Emekli zammı Ocak ve Temmuz ayında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, refah payı hariç Ocak 2023'te Temmuz-Aralık 2022 dönemi arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış yaşayacak.

Emekli maaşı hesaplama 2023 Ocak zam tablosu | Yeni SSK, BAĞKUR emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte emekli maaş zammı tablosu

4687, 4197, 3335, 2906 TL MAAŞ ALAN EMEKLİLER NE KADAR MAAŞ ALACAK?

4687, 4197, 3335, 2906 TL maaş alan emeklilerin yeni emekli maaşı 3 Ocak itibarıyla açıklanan enflasyon oranının belli olmasının ardından netlik kazandı.

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