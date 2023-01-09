Haberler Yaşam Emekli maaşı hesaplama 2023 Ocak zam tablosu | Yeni SSK, BAĞKUR emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte emekli maaş zammı tablosu

Giriş Tarihi: 09.01.2023 08:08 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 08:08

Emekli maaşı hesaplama işlemleri geçtiğimiz gün belli olan son enflasyon oranı ardından başladı. Enflasyonun açıklanması üzerine Başkan Erdoğan tarafından açıklanan refah payı ile birlikte yüzde 30 oranında zam alan SSK ve BAĞKUR emeklisi araştırmaları sürdürüyor. Maaş tablosu üzerinde 2023 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu sorularına yanıt arayan vatandaşların gündeminde bir de maaş farkı ödeme takvimi yer alıyor. Peki; SSK, BAĞKUR emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, emekli maaş zammı tablosu ile hesaplama ekranı…