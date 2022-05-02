Haberler Yaşam Emekli memur zammı için gözler 6 aylık enflasyon verisinde! Temmuz Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Giriş Tarihi: 02.05.2022 08:19 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 08:22

Emekli memur zammı için gözler 6 aylık enflasyon verisinde! Temmuz Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Son dönemin gündem maddeleri arasında yerini alan emekli maaş zammı ile ilgili tüm gelişmeler Temmuz ayının yaklaştığı şu günlerde gündeme taşınıyor. Bilindiği gibi her yıl iki kez memur ve emeklilerin maaşlarında altı aylık enflasyon göz önüne alınarak artış uygulanıyor. Bu kapsamda ise "SSK, BAĞKUR Emekli ve memur maaşı Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ocak ayında emeklilere verilen en düşük maaş yapılan "sosyal refah düzenleme" ile birlikte yüzde 66 artış yaşamış böylece 1500 liradan 2500 liraya yükseltilmişti. Peki, 2022 Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte son gelişmeler ve detaylar...