Emekli Ocak zammı son dakika gelişmeleri! SSK ve BAĞKUR en düşük en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

Emekli Ocak zammı son dakika gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca emeklinin ve memurun gözü Kasım ve Aralık enflasyon oranlarına çevrildi. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının belirlenmesiyle beraber konuyla ilgili olarak "SSK ve BAĞKUR 2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak. Peki, SSK ve BAĞKUR en düşük en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar...