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Haberler Yaşam Emekli Ocak zammı son dakika gelişmeleri! SSK ve BAĞKUR en düşük en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 10:56

Emekli Ocak zammı son dakika gelişmeleri! SSK ve BAĞKUR en düşük en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

Emekli Ocak zammı son dakika gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca emeklinin ve memurun gözü Kasım ve Aralık enflasyon oranlarına çevrildi. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının belirlenmesiyle beraber konuyla ilgili olarak "SSK ve BAĞKUR 2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak. Peki, SSK ve BAĞKUR en düşük en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar...

Emekli Ocak zammı son dakika gelişmeleri! SSK ve BAĞKUR en düşük en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

SSK ve BAĞKUR 2022 Ocak emekli maaş zammı için geri sayım başladı. Şimdiye dek açıklanan enflasyon sonuçlarıyla beraber gelecek sene için uygulanacak zam oranı 6.72 olarak hesaplandı. Zam oranının kesinleşmesi için geriye iki aylık oran kaldı. Bu noktada "SSK ve BAĞKUR en düşük en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Binlerce vatandaş 2021 yılının son günlerinde gerek asgari ücret gerekse emeklilerin maaşlarına uygulanacak zam oranlarını bekleyişe geçti. Peki, Ocak emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL? İşte tüm detaylar...

Emekli Ocak zammı son dakika gelişmeleri! SSK ve BAĞKUR en düşük en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

KASIM VE ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.

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Emekli Ocak zammı son dakika gelişmeleri! SSK ve BAĞKUR en düşük en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

ENFLASYON ARTARSA OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI DA YÜKSELECEK

Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.

Emekli Ocak zammı son dakika gelişmeleri! SSK ve BAĞKUR en düşük en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

MEMURA FARK KESİNLEŞTİ

Açıklanan 4 aylık yüzde 6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu.

Emekli Ocak zammı son dakika gelişmeleri! SSK ve BAĞKUR en düşük en yüksek 2022 Ocak emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL?

Memur ve Memur emeklileri Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek.

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