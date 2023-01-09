Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA SON DAKİKA | 2023 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman hesaplara yatacak?

Giriş Tarihi: 09.01.2023 17:25 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 17:25

EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ HESAPLAMA SON DAKİKA | 2023 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman hesaplara yatacak?

Emekli maaşı hesaplama işlemleri geçtiğimiz hafta netleşen 2023 Ocak zammı ile hız kazandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre SSK ve Bağkur emekli zammı yüzde 15,39 olarak hesaplandı. Daha sonra bu zam oranına refah payı eklenerek yüzde 30'a yükseltildi. Böylece en düşük maaş 5 bin TL'yi aşarken yeni maaş tablosu da netlik kazandı. Bu noktada milyonlarca emekli, yeni zamlı tutarları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki, 2023 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak? İşte 2023 Emekli zammı maaş tablosu ile hesaplama ekranı...