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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık oran netleşti! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 16.12.2022 18:52 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 18:52

EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık oran netleşti! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur hesapları 5 aylık enflasyon oranı ile başladı. 6 ayın sonunda netleşecek ocak zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar sürüyor. Emekli zammı 2023 oranı için tahminler masada yerini aldı. Farklı bir hazırlık olduğu dile getirilirken gelirlerin ciddi şekilde artacağı da aktarılanlar arasında yer aldı. Yılbaşında emekli maaşları ne kadar olacak sorusu yılsonuna doğru en çok yanıt arayan sorular arasında yerini aldı. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, kaç TL? İşte, emekli zammı 2023 Ocak hesaplama işlemleri…

EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık oran netleşti! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı 2023 oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ile şekillenen süreç yakından takip ediliyor. Emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı. Aralık ayı enflasyon oranı sonrası maaş tablosu şekillenecek ve zam oranı belli olacak. Emekli zammı son dakika haberleri takip edilmeye devam ediyor. Peki, 2023 Ocak zammı ile en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık oran netleşti! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık oran netleşti! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, son enflasyon oranına göre güncel emekli zam hesabı ve açıklamalar...

EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık oran netleşti! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık oran netleşti! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Kasım ayı enflasyon oranı sonrası 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Son enflasyona göre yapılan hesaplar başladı. 5 aya göre emekli zam oranı yaklaşık yüzde 14,04 oranında değerlendirilirken sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği de öngörülenler arasında.

Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 civarında oldu.

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