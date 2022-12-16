EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık oran netleşti! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur hesapları 5 aylık enflasyon oranı ile başladı. 6 ayın sonunda netleşecek ocak zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar sürüyor. Emekli zammı 2023 oranı için tahminler masada yerini aldı. Farklı bir hazırlık olduğu dile getirilirken gelirlerin ciddi şekilde artacağı da aktarılanlar arasında yer aldı. Yılbaşında emekli maaşları ne kadar olacak sorusu yılsonuna doğru en çok yanıt arayan sorular arasında yerini aldı. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, kaç TL? İşte, emekli zammı 2023 Ocak hesaplama işlemleri…