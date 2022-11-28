Emekli zammı 2023 son dakika: Son enflasyon oranı ile ilk tahminler! SSK ve BağKur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı 2023 tahmini masada yerini almaya başladı. Ara zam ardından iyileştirme alan emekli maaşı SSK ve BağKur hesapları bu kez ocak zammı için değerlendiriliyor. 6 aylık enflasyon oranı ile belli olacak emekli zammı için 4 aylık oran geride kaldı. Enflasyon zammı ile düşünülen ilk maaş tahminleri gündemdeki yerini koruyor. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar yürütülüyor. Ek zam da gündemde yer alan bir diğer başlık. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 ocak emekli zammı son dakika haberleri…