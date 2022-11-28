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Haberler Yaşam Emekli zammı 2023 son dakika: Son enflasyon oranı ile ilk tahminler! SSK ve BağKur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 28.11.2022 07:53 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 07:54

Emekli zammı 2023 son dakika: Son enflasyon oranı ile ilk tahminler! SSK ve BağKur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı 2023 tahmini masada yerini almaya başladı. Ara zam ardından iyileştirme alan emekli maaşı SSK ve BağKur hesapları bu kez ocak zammı için değerlendiriliyor. 6 aylık enflasyon oranı ile belli olacak emekli zammı için 4 aylık oran geride kaldı. Enflasyon zammı ile düşünülen ilk maaş tahminleri gündemdeki yerini koruyor. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar yürütülüyor. Ek zam da gündemde yer alan bir diğer başlık. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 ocak emekli zammı son dakika haberleri…

Emekli zammı 2023 son dakika: Son enflasyon oranı ile ilk tahminler! SSK ve BağKur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2023 Ocak emekli zammı hesaplama işlemleri SSK ve BağKur emekli maaşı tablosunda başladı. 4 aylık enflasyon zammı ile değerlendirilen rakamlarda 5. Oran için geri sayım başladı. Yılsonuna yaklaşılırken araştırmalar hız kazandı. Başkan Erdoğan tarafından farklı bir hazırlık olduğu duyurulan ocak zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Emekli zammı 2023 verileri tabloda yerini aldı. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yılbaşında emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte, son veriler…

Emekli zammı 2023 son dakika: Son enflasyon oranı ile ilk tahminler! SSK ve BağKur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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Emekli zammı 2023 son dakika: Son enflasyon oranı ile ilk tahminler! SSK ve BağKur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

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Emekli zammı 2023 son dakika: Son enflasyon oranı ile ilk tahminler! SSK ve BağKur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

Emekli zammı 2023 son dakika: Son enflasyon oranı ile ilk tahminler! SSK ve BağKur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

"VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

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