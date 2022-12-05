EMEKLİ ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA | SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama ile en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika gündemdeki yerini aldı. Bugün açıklanan kasım ayı enflasyon oranı ocak zammı üzerinde etkili olacak 6 aylık veride 5. Oranı tamamladı. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin görüşmeleri ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde farklı bir hazırlık olduğu aktarılmıştı. SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama son enflasyona göre başladı. 5 aylık veri kesinleşirken sosyal refah düzenlemesi ile ek zam konusu da gündemde. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli zammı 2023 Ocak son dakika gelişmeleri ile maaş tablosu…