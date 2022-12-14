Emekli zammı 2023 son enflasyonu bekliyor! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı hesaplama 5 aylık enflasyon zammı ile başladı. Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tekrarladığı enflasyonla mücadele mesajı ocak zammı üzerinde de kendini gösterecek. Emekli zammı 2023 son dakika haberleri takip edilemeye devam ediyor. 6 aylık enflasyon oranı yanı sıra sosyal refah düzenlemesi ile ek zam çalışmaları da gündemdeki yerini aldı. SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı için ciddi bir hazırlık süreci geçiriliyor. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli zammı 2023 Ocak gelişmeleri ve maaş tablosu!