Emeklilerin 2022 zamlı maaşları netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emeklilerin yeni zamlı maaşlarının yatmasına kısa bir süre kaldı. Emekli zammı ile ilgili yapılan resmi açıklama doğrultusunda SSK ve Bağkur emeklilerin aylıklarında 25.5 oranında artış yapılacağı belirtilmişti. Hal böyle olunca; 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emeklilerin yeni zamlı maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. 2022 Emeklilerin zamlı maaşları netleşirken bu başlık altından 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emeklilerin zamlı maaş tablosuna ulaşabilirsiniz.