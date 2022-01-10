Emeklilerin 2022 zamlı maaşları netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşlarının yatmasına az bir zaman kaldı. Emekli zammı sonrası binlerce kişi yeni tutarları beklerken en düşük ve en yüksek emekli maaşının ne kadar olduğuna dair araştırmalar yapılıyor. Bu kapsamda, 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 Emeklilerin zamlı maaşları ile güncel tablo.