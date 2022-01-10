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Haberler Yaşam Emeklilerin 2022 zamlı maaşları netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 10.01.2022 18:36 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 18:36

Emeklilerin 2022 zamlı maaşları netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emeklilerin yeni zamlı maaşlarının yatmasına kısa bir süre kaldı. Emekli zammı ile ilgili yapılan resmi açıklama doğrultusunda SSK ve Bağkur emeklilerin aylıklarında 25.5 oranında artış yapılacağı belirtilmişti. Hal böyle olunca; 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emeklilerin yeni zamlı maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. 2022 Emeklilerin zamlı maaşları netleşirken bu başlık altından 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emeklilerin zamlı maaş tablosuna ulaşabilirsiniz.

Emeklilerin 2022 zamlı maaşları netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşlarının yatmasına az bir zaman kaldı. Emekli zammı sonrası binlerce kişi yeni tutarları beklerken en düşük ve en yüksek emekli maaşının ne kadar olduğuna dair araştırmalar yapılıyor. Bu kapsamda, 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 Emeklilerin zamlı maaşları ile güncel tablo.

Emeklilerin 2022 zamlı maaşları netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.

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Emeklilerin 2022 zamlı maaşları netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

Emeklilerin 2022 zamlı maaşları netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

Emeklilerin 2022 zamlı maaşları netleşti! 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaş alan emeklilerin yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

UZMAN DOKTOR 13 BİN 312 LİRA ALACAK

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3 bin 276 liradan 4275 liraya yükseldi

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