HaberlerYaşamEşi boğazı kesilerek öldürülmüştü! Kayıp otelci de ölü bulundu
Giriş Tarihi: 15.10.2021 09:29Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 09:32
Eşi boğazı kesilerek öldürülmüştü! Kayıp otelci de ölü bulundu
Geçtiğimiz günlerde polis ekipleri Esenyurt TEM Otoyolu'nda yanmış bir araç tespit etti. İçerisinde kimse olmayan araç için arama çalışması başlatan ekipler, araç sahibinin Avcılar'da ikamet ettiğine ulaştı. Kapıyı açanolmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren ekipler Esra Yıldız'ı boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu. Koca Nuri Yıldız'dan ise haber yoktu. Soruşturmayı genişleten ekipler Nuri Yıldız'a 3 gün sonra ulaştı. İşte Avcılar'da yaşanan korkunç olayın detayları...