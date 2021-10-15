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Haberler Yaşam Eşinin boğazı kesilerek öldürülmüştü! Kayıp otelci de ölü bulundu
Giriş Tarihi: 15.10.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 13:00

Eşinin boğazı kesilerek öldürülmüştü! Kayıp otelci de ölü bulundu

Geçtiğimiz günlerde polis ekipleri Esenyurt TEM Otoyolu'nda yanmış bir araç tespit etti. İçerisinde kimse olmayan araç için arama çalışması başlatan ekipler, araç sahibinin Avcılar'da ikamet ettiğine ulaştı. Kapıyı açanolmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren ekipler Esra Yıldız'ı boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu. Koca Nuri Yıldız'dan ise haber yoktu. Soruşturmayı genişleten ekipler Nuri Yıldız'a 3 gün sonra ulaştı. İşte Avcılar'da yaşanan korkunç olayın detayları...

Yunus Emre KAVAK
Eşinin boğazı kesilerek öldürülmüştü! Kayıp otelci de ölü bulundu

Esenyurt'taki TEM Haramidere bağlantı yolunda terk edilmiş ve içi yanmış bulunan otomobilin sahibinin Beyoğlu ve Fatih'te otel sahibi Nuri Yıldız'a ulaşılamadı.

Eşinin boğazı kesilerek öldürülmüştü! Kayıp otelci de ölü bulundu

Yıldız'ın oturduğu Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokakta bulunan evinin kapısını da açan olmadı.

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Eşinin boğazı kesilerek öldürülmüştü! Kayıp otelci de ölü bulundu

Savcının izni ile çilingir yardımı ile kapısı açılan evde Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız yerde kanlar içerisinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

Eşinin boğazı kesilerek öldürülmüştü! Kayıp otelci de ölü bulundu

Polis kapıda zorlama olduğuna dair bir iz bulamadı.

Eşinin boğazı kesilerek öldürülmüştü! Kayıp otelci de ölü bulundu

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri otel sahibi Nuri Yıldız'ın olay sabahı eşiyle birlikte araçla evden çıkıp otellerine gittiklerini, akşam ise Esra Yıldız'ın taksiyle eve döndüğünü belirledi.

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