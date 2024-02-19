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Eski karısını 23 yerinden vurmuştu: O caniyi canlı yayın yakalattı!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
11:38
Eski karısını 23 yerinden vurmuştu: O caniyi canlı yayın yakalattı!
Kan donduran olay İstanbul Kağıthane'de yaşanmıştı. Sekiz yıl önce boşandığı eski eşini, evden eşyalarını aldığı esnada bahçede silahla 25 el ateş açarak ağır yaralayan şahıs, film gibi bir operasyonla yakalandı. Aylardır firari olan şahıs, sosyal medya hesabında çocuklarıyla canlı yayın yaptığı esnada Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yeri tespit edilerek Kemerburgaz'da saklandığı kulübede gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve 5 yıl 10 ay da kesilmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vücuduna isabet eden 23 kurşunla ağır yaralanıp yoğun bakımda tedavi gören ve birkaç ameliyat geçiren kadın ise hayata tutundu.