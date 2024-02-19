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Haberler Yaşam Eski karısını 23 yerinden vurmuştu: O caniyi canlı yayın yakalattı!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 11:38

Eski karısını 23 yerinden vurmuştu: O caniyi canlı yayın yakalattı!

Kan donduran olay İstanbul Kağıthane'de yaşanmıştı. Sekiz yıl önce boşandığı eski eşini, evden eşyalarını aldığı esnada bahçede silahla 25 el ateş açarak ağır yaralayan şahıs, film gibi bir operasyonla yakalandı. Aylardır firari olan şahıs, sosyal medya hesabında çocuklarıyla canlı yayın yaptığı esnada Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yeri tespit edilerek Kemerburgaz'da saklandığı kulübede gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve 5 yıl 10 ay da kesilmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vücuduna isabet eden 23 kurşunla ağır yaralanıp yoğun bakımda tedavi gören ve birkaç ameliyat geçiren kadın ise hayata tutundu.

Eski karısını 23 yerinden vurmuştu: O caniyi canlı yayın yakalattı!

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz Temmuz ayında meydana gelen olayda, bir otelde resepsiyonda çalışan 2 çocuk annesi Neslihan Ö. (35), 8 yıl önce Özkan Ö.'den (42) boşandı. Bu süre zarfında çocuklarıyla birlikte yaşayan Neslihan Ö.'yü Özkan Ö., eve gelip defalarca darbetti.

Eski karısını 23 yerinden vurmuştu: O caniyi canlı yayın yakalattı!

Eski eşinden sözlü ve psikolojik şiddet görüp, tehditler almaya devam eden Neslihan Ö., çocukları babasından kopmasın diye her defasında şikayetçi olmadı ancak savcılıktan koruma kararı aldırdı. Süreç bu şekilde devam ederken olay günü genç kadın, Şirintepe'de yeni taşındığı evine eşyalarını götürmek için eski evine geldi. Burada evden eşyalarını alan genç kadın, dışarıya çıktığında bahçede Özkan Ö. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan Ö. silahını çıkartıp Neslihan Ö.'ye kurşun yağdırdı.

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Eski karısını 23 yerinden vurmuştu: O caniyi canlı yayın yakalattı!

VÜCUDUNDAN 23 KURŞUN ÇIKTI
Şarjör de değiştirip yaklaşık 25 el ateş açan saldırgan olayın ardından kaçarak kayıplara karışırken, Neslihan Ö. ise kanlar içerisinde yere yığıldı.

İstanbul'da eski eşini 23 yerinden vuran cani kocaya film gibi operasyon | Video

Eski karısını 23 yerinden vurmuştu: O caniyi canlı yayın yakalattı!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Neslihan Ö. ameliyata alındı. Vücuduna tam 23 kurşun isabet ettiği öğrenilen Neslihan Ö., yaklaşık 36 saat ameliyatta kaldı. Vücudundan 21 kurşun çıkartılan genç kadın, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Öte yandan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Eski karısını 23 yerinden vurmuştu: O caniyi canlı yayın yakalattı!

Çalışmalar kapsamında güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, Özkan Ö. olduğunu tespit ettiği şahsı takibe aldı. Arnavutköy ve Eyüpsultan ilçelerinde saklandığı belirlenen Özkan Ö.'yü yakalama çalışmaları sürerken, Özkan Ö. geçtiğimiz Kasım ayında sosyal medya üzerinden çocukları E.Ö. ve T.Ö. ile canlı yayında görüşme yaptı.

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