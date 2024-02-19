İstanbul'da eski eşini 23 yerinden vuran cani kocaya film gibi operasyon | Video
Kağıthane'de 8 yıl önce boşandığı eski eşini, evden eşyalarını aldığı esnada bahçede sıkıştırarak şarjör de değiştirip silahla 25 el ateş açarak ağır yaralayan cani koca, film gibi bir operasyonla yakalandı. Aylardır firari olan şahıs, sosyal medya hesabında çocuklarıyla canlı yayın yaptığı esnada Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yeri tespit edilerek Kemerburgaz'da saklandığı kulübede gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve 5 yıl 10 ay da kesilmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vücuduna isabet eden 23 kurşunla ağır yaralanıp yoğun bakımda tedavi gören ve birkaç ameliyat geçiren kadın ise hayata tutundu.
VÜCUDUNDAN 23 KURŞUN ÇIKARTILAN KADIN HAYATA TUTUNDU
Şarjör de değiştirip yaklaşık 25 el ateş açan saldırgan olayın ardından kaçarak kayıplara karışırken, Neslihan Ö. ise kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Neslihan Ö. ameliyata alındı. Vücuduna tam 23 kurşun isabet ettiği öğrenilen Neslihan Ö., yaklaşık 36 saat ameliyatta kaldı. Vücudundan 21 kurşun çıkartılan genç kadın, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Öte yandan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri olayla ilgili çalışma başlattı.
KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALADI
Çalışmalar kapsamında güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, Özkan Ö. olduğunu tespit ettiği şahsı takibe aldı. Arnavutköy ve Eyüpsultan ilçelerinde saklandığı belirlenen Özkan Ö.'yü yakalama çalışmaları sürerken, Özkan Ö. geçtiğimiz Kasım ayında sosyal medya üzerinden çocukları E.Ö. ve T.Ö. ile canlı yayında görüşme yaptı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri seyir halindeyken görüşme yapan Özkan Ö.'nün Kemerburgaz-Göktürk yolunda olduğunu tespit etti. Hemen harekete geçen polis ekipleri, canlı yayın üzerinden Özkan Ö.'nün yeşillik bir alanda kulübede saklandığını belirledi. Hazırlıklarını tamamlayan polis, Özkan Ö.'yü olayda kullandığı silahla birlikte saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Özkan Ö. hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan ve suçunu itiraf eden Özkan Ö. pişman olduğunu belirtti.
SUÇ MAKİNESİ CANİ KOCA TUTUKLANDI
Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen, 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi Özkan Ö. çıkartıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan Neslihan Ö.'nün kalçasında ve sırtındaki 2 kurşunun omuriliğe yakın bir yerde olduğu için alınamadığı ve hayatı boyunca bu kurşunlarla yaşayacağı öğrenildi. Hastanede birkaç ameliyat daha geçiren ve yaşama tutunan kadın, aylar sonra taburcu edilerek hayata döndü.
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