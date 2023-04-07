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Haberler Yaşam EYT emekli maaş ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (İLK MAAŞIMI NE ZAMAN ALIRIM?) 2023 EYT emekli maaşı ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 07.04.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 15:25

EYT emekli maaş ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (İLK MAAŞIMI NE ZAMAN ALIRIM?) 2023 EYT emekli maaşı ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı!

EYT ilk maaş ödemeleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Mart ayında başvurularını tamamlayan EYT'lilerin ilk maaşlarını almaya başladığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından ise sonradan başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar "EYT emekli maaş ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Son açıklamaya göre düzenlee kapsamında 1,6 milyon başvuru alındı ve 250 bin kişinin işlemleri tamamlandı. Peki, EYT emekli maaş ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ödeme sorgulama ekranı ve detaylar.

EYT emekli maaş ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İLK MAAŞIMI NE ZAMAN ALIRIM? 2023 EYT emekli maaşı ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı!

EYT emekli maaş ödemeleri, düzenleme kapsamında başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından merak konusu haline geliyor. Mart ayı içerisinde başvurularını gerçekleştiren vatandaşların ödemeleri geçtiğimiz gün yapılan açıklamayla başlamıştı. Hal böyleyken ise gözler diğer tarihlerde başvurularını gerçekleştiren vatandaşların ilk maaş tarihine çevrildi. Buna göre; EYT emekli maaş ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte EYT emekli maaş ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı…

EYT emekli maaş ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İLK MAAŞIMI NE ZAMAN ALIRIM? 2023 EYT emekli maaşı ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı!

EYT SON DAKİKA: EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ BAŞLADI!

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Bu kapsamda maaş bağlama işlemi biten 250 binden fazla kişiye fark ödemeleri başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maksadımız şu; Mart ayında müracaat edenlerin hepsi Nisan ayında maaşlarını alacaklar. Diyelim ki Nisan'ın başında maaşlarını alamadılar, yetişmedi hiçbir hak kaybı olmadan hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacaklar.

İkincisi biz bu fazla mesai ile birlikte çalışmayı hızlandırıyoruz. Tahmin ediyorum Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları Mayıs içerisinde ödenmiş olacak.

Biz her ay ortalama 35 bin emekli olan insanımızın emeklilik maaşı bağlanması talebini karşılıyoruz. Rutinimiz bu. Şu anda işlemi tamamlanmış olan insanların sayısı 250 binden fazla."

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EYT emekli maaş ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İLK MAAŞIMI NE ZAMAN ALIRIM? 2023 EYT emekli maaşı ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı!

Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor.

Buna göre; EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar maaş farklarını 1 Nisan-17 Nisan, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki maaş farklarını birikmiş olarak alacak.

EYT emekli maaş ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İLK MAAŞIMI NE ZAMAN ALIRIM? 2023 EYT emekli maaşı ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı!

MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ NASIL ALINACAK?

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte toplamda 1,6 milyon kişi SGK'ya başvuruda bulundu. Başvuruda bulunan 250 bin emeklinin işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte fark ödemeleri yapılmaya başladı. Maaş farklarını vatandaşların nasıl alacağı ise belli oldu.

Buna göre; maaş farkı ödemeleri belirli bir hesaba yatmıyor. Emekliler kimlik numarasıyla bankalara başvururak maaş farklarını alabilecekler.

EYT emekli maaş ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İLK MAAŞIMI NE ZAMAN ALIRIM? 2023 EYT emekli maaşı ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı!

EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

EYT başvuru sonuçları için gözler SGK'dan gelecek açıklamalara çevrildi.

Ancak henüz EYT başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yani ilk başvuruda bulunan EYT'lilerin başvuru sonuçlarının önümüzdeki 7 gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

EYT başvuru sonuçları sorgulama e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) DYS Evrak Takip sayfasından yılı seçip SGK'ya giden belgelerinizi kontrol edebilirsiniz.

EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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