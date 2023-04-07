EYT emekli maaş ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (İLK MAAŞIMI NE ZAMAN ALIRIM?) 2023 EYT emekli maaşı ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı!

EYT ilk maaş ödemeleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Mart ayında başvurularını tamamlayan EYT'lilerin ilk maaşlarını almaya başladığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından ise sonradan başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar "EYT emekli maaş ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Son açıklamaya göre düzenlee kapsamında 1,6 milyon başvuru alındı ve 250 bin kişinin işlemleri tamamlandı. Peki, EYT emekli maaş ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ödeme sorgulama ekranı ve detaylar.