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Fergio House’un mucidi ikiz mimarlarmış! Fantezi kostümleri, müstehcen videolar
Giriş Tarihi: 29.12.2023 13:24
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
17:11
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen 'Kafes-26' operasyonunda, 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşan ve organize şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Parti organizasyonunu aslen mimar olan ikiz kardeşler Serhat ve Ferhat G.'nin yaptığı öğrenildi.