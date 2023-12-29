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Haberler Yaşam Fergio House’un mucidi ikiz mimarlarmış! Fantezi kostümleri, müstehcen videolar
Giriş Tarihi: 29.12.2023 13:24 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 17:11

Fergio House’un mucidi ikiz mimarlarmış! Fantezi kostümleri, müstehcen videolar

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen 'Kafes-26' operasyonunda, 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşan ve organize şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Parti organizasyonunu aslen mimar olan ikiz kardeşler Serhat ve Ferhat G.'nin yaptığı öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK
Fergio House’un mucidi ikiz mimarlarmış! Fantezi kostümleri, müstehcen videolar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-26' Operasyonunda 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 19 şüpheli yakalandı. Halkımızın Milli ve Manevi Değerlerini Aşağılayanlara, Huzurunu Kaçıran Suç Odaklarına Göz Açtırmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Fergio House’un mucidi ikiz mimarlarmış! Fantezi kostümleri, müstehcen videolar

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince; Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 adreste eş zamanlı olarak yapılan 'Kafes-26' Operasyonu düzenlendi.

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Fergio House’un mucidi ikiz mimarlarmış! Fantezi kostümleri, müstehcen videolar

SAHTE DOLARLARA EL KONULDU
Operasyon kapsamında; İnstagram ve X isimli sosyal medya platformlarında 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildi.

'Fergio House' operasyonu: Müstehcen içerikli video paylaşan 19 kişi adliyeye sevk edildi

Fergio House’un mucidi ikiz mimarlarmış! Fantezi kostümleri, müstehcen videolar

Düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs yakalandı. 2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota el konuldu.

Fergio House’un mucidi ikiz mimarlarmış! Fantezi kostümleri, müstehcen videolar

Ayrıca adreslerde 70 adet farklı renk ve modellerde maske, 13 adet fantezi elbise ve kostüm, üzerinde geçersiz ibaresi bulunan 2000 adet sahte 100 dolar banknot fantezi malzemesi olarak kullanılan eşyalar ve şahıslara ait 19 adet cep telefonu ve 19 adet SİM kart ele geçirildi.

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