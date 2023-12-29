Fergio House’un mucidi ikiz mimarlarmış! Fantezi kostümleri, müstehcen videolar

Ayrıca adreslerde 70 adet farklı renk ve modellerde maske, 13 adet fantezi elbise ve kostüm, üzerinde geçersiz ibaresi bulunan 2000 adet sahte 100 dolar banknot fantezi malzemesi olarak kullanılan eşyalar ve şahıslara ait 19 adet cep telefonu ve 19 adet SİM kart ele geçirildi.