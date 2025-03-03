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Haberler Yaşam FIRSAT GÜNLERİ! Tarım Kredi aktüel 5 Mart - 2 Nisan: Çay takımı, sürahi, saklama kabı, çok fonksiyonlu pişirici...
Giriş Tarihi: 03.03.2025 12:59 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 12:59

FIRSAT GÜNLERİ! Tarım Kredi aktüel 5 Mart - 2 Nisan: Çay takımı, sürahi, saklama kabı, çok fonksiyonlu pişirici...

Tarım Kredi Kooparatif 5 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimleri duyurdu. Ramazan ayı boyunca geçerli olacak indirimlerin yanı sıra aktüel ürünler de Mart ayında satışta olacak. Fırsat günlerini duyuran zincir markette çay takımı, sürahi, saklama kabı ve çok fonksiyonlu pişirici olmak üzere birçok ürün yer alıyor. İşte, Tarım Kredi aktüel 5 Mart - 2 Nisan kataloğu!

FIRSAT GÜNLERİ! Tarım Kredi aktüel 5 Mart - 2 Nisan: Çay takımı, sürahi, saklama kabı, çok fonksiyonlu pişirici...

Tarım Kredi'de fırsat günleri başlıyor. Alışverişseverlerin listelerini süsleyecek olan ürünler 5 Mart 2025 Çarşamba günü itibarıyla zincir marketlerde satışta olacak. Bu hafta satışa çıkan ürünler arasında tava ve tencere çeşitleri, kettle, saklama kabı, cam biberon ve kahve takımı yer alıyor. Peki, 5 Mart - 2 Nisan Tarım Kredi aktüel ürünler neler? İşte, haftanın yeni fırsatları!

FIRSAT GÜNLERİ! Tarım Kredi aktüel 5 Mart - 2 Nisan: Çay takımı, sürahi, saklama kabı, çok fonksiyonlu pişirici...

TARIM KREDİ AKTÜEL 5 MART - 2 NİSAN

SÜRAHİ 119,90 TL

3'LÜ MEŞRUBAT BARDAĞI 69,90 TL

FIRIN TEPSİLERİ 159,00 TL

KAPAKLI SERVİS KASESİ 54,90 TL

SERVİS TABAĞI 74,90 TL

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FIRSAT GÜNLERİ! Tarım Kredi aktüel 5 Mart - 2 Nisan: Çay takımı, sürahi, saklama kabı, çok fonksiyonlu pişirici...

TARIM KREDİ FIRSAT GÜNLERİ!

TAVA VE TENCERE ÇEŞİTLERİ

ÇOK FONKSİYONLU PİŞİRİCİ 1799,00 TL

KETTLE 329,90 TL

SAKLAMA KABI 44,90 TL

CAM BİBERON 99,00 TL

KAHVE TAKIMI 399,90 TL

FIRSAT GÜNLERİ! Tarım Kredi aktüel 5 Mart - 2 Nisan: Çay takımı, sürahi, saklama kabı, çok fonksiyonlu pişirici...

TARIM KREDİ RAMAZAN ÖZEL KATALOĞU

Ramazan ayına özel fırsatlar Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde yerini aldı.

İşte, indirimli ürünler:

FIRSAT GÜNLERİ! Tarım Kredi aktüel 5 Mart - 2 Nisan: Çay takımı, sürahi, saklama kabı, çok fonksiyonlu pişirici...

Dana Kangal Sucuk 75 TL

10'Lu Yumurta 79 TL