FIRSAT GÜNLERİ! Tarım Kredi aktüel 5 Mart - 2 Nisan: Çay takımı, sürahi, saklama kabı, çok fonksiyonlu pişirici...

Tarım Kredi'de fırsat günleri başlıyor. Alışverişseverlerin listelerini süsleyecek olan ürünler 5 Mart 2025 Çarşamba günü itibarıyla zincir marketlerde satışta olacak. Bu hafta satışa çıkan ürünler arasında tava ve tencere çeşitleri, kettle, saklama kabı, cam biberon ve kahve takımı yer alıyor. Peki, 5 Mart - 2 Nisan Tarım Kredi aktüel ürünler neler? İşte, haftanın yeni fırsatları!