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FIRSAT GÜNLERİ! Tarım Kredi aktüel 5 Mart - 2 Nisan: Çay takımı, sürahi, saklama kabı, çok fonksiyonlu pişirici...
Giriş Tarihi: 03.03.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
12:59
FIRSAT GÜNLERİ! Tarım Kredi aktüel 5 Mart - 2 Nisan: Çay takımı, sürahi, saklama kabı, çok fonksiyonlu pişirici...
Tarım Kredi Kooparatif 5 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimleri duyurdu. Ramazan ayı boyunca geçerli olacak indirimlerin yanı sıra aktüel ürünler de Mart ayında satışta olacak. Fırsat günlerini duyuran zincir markette çay takımı, sürahi, saklama kabı ve çok fonksiyonlu pişirici olmak üzere birçok ürün yer alıyor. İşte, Tarım Kredi aktüel 5 Mart - 2 Nisan kataloğu!