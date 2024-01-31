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Gaziantep’teki damat cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! 3 kişiyi böyle öldürmüş!
Giriş Tarihi: 31.01.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
11:05
Gaziantep’teki damat cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! 3 kişiyi böyle öldürmüş!
Türkiye'nin kanını donduran olay geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te yaşandı. Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine giderek, eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak'ı silahla vurarak öldüren, kızını ve baldızını ağır yaralayan Halil Çağlar'ın silahlı saldırı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.