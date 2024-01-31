Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Gaziantep’teki damat cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! 3 kişiyi böyle öldürmüş!
Giriş Tarihi: 31.01.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 11:05

Gaziantep’teki damat cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! 3 kişiyi böyle öldürmüş!

Türkiye'nin kanını donduran olay geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te yaşandı. Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine giderek, eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak'ı silahla vurarak öldüren, kızını ve baldızını ağır yaralayan Halil Çağlar'ın silahlı saldırı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

İHA
Gaziantep’teki damat cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! 3 kişiyi böyle öldürmüş!

Damat vahşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Tüyler ürperten olay, 29 Ocak 2024 tarihinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde yaşandı.

Gaziantep’teki damat cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! 3 kişiyi böyle öldürmüş!

Halil Çağlar, boşanma aşamasında yaşanan tartışmalar sonucunda eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak'ı silahla vurarak öldürdükten sonra kızını ve baldızını ağır yaraladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gaziantep’teki damat cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! 3 kişiyi böyle öldürmüş!

Halil Çağlar, kaçtığı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

Gaziantep’teki damat cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! 3 kişiyi böyle öldürmüş!

Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilden inen Halil Çağlar, önce aracın yanında bulunan birini silahla vurup eve girmek isteyen bir başka kişiye ateş ediyor.

Gaziantep’teki damat cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! 3 kişiyi böyle öldürmüş!

Ardından Çağlar, koşarak diğer aile fertlerine ateş ettikten sonra aracına binerek olay yerinden kaçıyor.

SON DAKİKA