Damat dehşetinin kan donduran görüntüleri ortaya çıktı | Video 31.01.2024 | 10:54 Gaziantep’te boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine giderek, eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak'ı silahla vurarak öldüren, kızını ve baldızını ağır yaralayan damat Halil Çağlar'ın silahlı saldırı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

29 Ocak 2024 tarihinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda damat Halil Çağlar, boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine giderek eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak'ı silahla vurarak öldürmüş, kızı Nimet Çağlar ve Baldızı Adile Oymak'ı yaralamıştı.

OLAY CEP TELEFONU KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilden inen Halil Çağlar, önce aracın yanında bulunan birini silahla vurup eve girmek isteyen bir başka adına ateş ediyor. Ardından Çağlar, koşarak diğer aile fertlerine ateş ettikten sonra aracına binerek olay yerinden kaçıyor. Komşuların ve aile fertlerinin korkuyla etrafa kaçışmaları da görüntülerde yer aldı.

Zanlı, kaçtığı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına ateş ederek intihar etmişti. Olaydan yaralı olarak kurtulan Nimet Çağlar'ın, hastanede tedavisi devam ettiği öğrenildi.