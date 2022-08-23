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Haberler Yaşam Gaziantep'teki kazada son dakika | İfade değiştirdi! Facia böyle gelmiş
Giriş Tarihi: 23.08.2022 08:39 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 09:59

Gaziantep'teki kazada son dakika | İfade değiştirdi! Facia böyle gelmiş

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili tutuklanan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, "Yol kenarındaki ekipleri kaza bölgesine 20-30 metre kala gördüm" diyerek kendisini savundu. feci kazada gözlerin çevrildiği isim olan otobüs şoförünün jandarma ve emniyet ifadeleri arasındaki fark ise olayın başka bir boyutunu ortaya çıkardı ve yapılan olay yeri incelemesi her şeyi ortaya çıkardı. İşte Gaziantep'teki kahreden kazadan gelen son dakika haberleri.

Gaziantep’teki kazada son dakika | İfade değiştirdi! Facia böyle gelmiş

Son dakika haberler: Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili tutuklanan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, "Yol kenarındaki ekipleri kaza bölgesine 20-30 metre kala gördüm" diyerek kendisini savundu. Ancak yapılan incelemede otobüsün hızının saatte 130 kilometre olduğu ve yolda 307 metre fren izi tespit edildi. Memiş'in ifadesinin Jandarma'da verdiği ifade ile çeliştiği tespit edildi. İşte kahreden kazanın yaşandığı anlarla ilgili elde edilen önemli son dakika bilgileri

Gaziantep’teki kazada son dakika | İfade değiştirdi! Facia böyle gelmiş

SON DAKİKA | ANBEAN KAZANIN GELİŞİMİ

Gaziantep- Nizip otoyolunun 20'nci kilometresinde 20 Ağustos Cumartesi günü bir otomobil, kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak dere yatağına devrildi. Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Gaziantep'teki feci kazada flaş! Şoför ifade değiştirdi! Facia böyle gelmiş | Video

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Gaziantep’teki kazada son dakika | İfade değiştirdi! Facia böyle gelmiş

ÇOK SAYIDA KAYIP VERİLDİ, ÇOK CANLAR YANDI

Bu sırada Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi de bölgeden geçtiği sırada yardım için kaza yerinde durdu. Birçok isim yardım ekipleri ile birlikte çalışmaya başlamıştı.

Gaziantep’teki kazada son dakika | İfade değiştirdi! Facia böyle gelmiş

YALPALADIKTAN SONRA YAN YATIP SÜRÜKLENEREK GELMEYE BAŞLADI

İHA muhabirleri Muhammed Abdülkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında bulunduğu kişilerin yardım çalışmaları sırada, İstanbul'dan Diyarbakır'a giden Abdülkadir Memiş yönetimindeki 33 SR 157 plakalı 'Özel Diyarbakır Turizm' firmasına ait yolcu otobüsü, zikzaklar çizip devrildikten sonra yan yatıp kaymaya başladı.

Gaziantep’teki kazada son dakika | İfade değiştirdi! Facia böyle gelmiş

KATLİAM GİBİ KAZA ANI! HERKESİ EZİP GEÇTİ

Metrelerce kayan otobüs, emniyet şeridinde park halinde olan itfaiye aracı ve ambulans ile kurtarma çalışmalarına katılan sağlık personeli, itfaiye erleri ve gazetecilere çarptı.

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