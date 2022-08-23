Haberler
Yaşam
Gaziantep'teki kazada son dakika | İfade değiştirdi! Facia böyle gelmiş
Giriş Tarihi: 23.08.2022 08:39
Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
09:59
Gaziantep'teki kazada son dakika | İfade değiştirdi! Facia böyle gelmiş
Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili tutuklanan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, "Yol kenarındaki ekipleri kaza bölgesine 20-30 metre kala gördüm" diyerek kendisini savundu. feci kazada gözlerin çevrildiği isim olan otobüs şoförünün jandarma ve emniyet ifadeleri arasındaki fark ise olayın başka bir boyutunu ortaya çıkardı ve yapılan olay yeri incelemesi her şeyi ortaya çıkardı. İşte Gaziantep'teki kahreden kazadan gelen son dakika haberleri.