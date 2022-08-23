Gaziantep'teki feci kazada flaş! Şoför ifade değiştirdi! Facia böyle gelmiş | Video
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Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili tutuklanan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, "Yol kenarındaki ekipleri kaza bölgesine 20-30 metre kala gördüm" diyerek kendisini savundu. feci kazada gözlerin çevrildiği isim olan otobüs şoförünün jandarma ve emniyet ifadeleri arasındaki fark ise olayın başka bir boyutunu ortaya çıkardı ve yapılan olay yeri incelemesi her şeyi ortaya çıkardı.