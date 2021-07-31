Geriye hiçbir şey kalmamıştı! O mahallede tadilat başladı

Hasar tespiti çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak yangın sönmeden ve çalışmalar tamamlanmadan bölgeden ayrılmayacağını kaydeden Soylu, "Vatandaşlarımızın elbette ki hatıraları, en sevdiği eşyaları ve geçmişi yanıp kül oldu. Hem onlarla birlikte olabilmek hem de ne yapabileceğimizi onlara teker teker ifade edebilmek hususunda buralardayız. Hem tespit yapıyoruz hem de eksikliklerimiz varsa onları görüyoruz. Ona göre de arkadaşlarımızla programlıyoruz" dedi.

