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Haberler Yaşam Geriye hiçbir şey kalmamıştı! O mahallede tadilat başladı
Giriş Tarihi: 31.07.2021 16:34 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 16:40

Geriye hiçbir şey kalmamıştı! O mahallede tadilat başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afet bölgesi ilan ettiği Antalya Manavgat ve çevresindeki yangın alanlarında rüzgar etkisini yitirdi. Çoğunlukla yangının kontrol altına alındığı alanlarda bugün itibari ile zarar gören bazı ev ve iş yerleri için tadilat çalışmalarına başlandı. Yangının ilk günlerinde en çok zararı gören mahallelerden, yeşil alanların tamamen yandığı Kalemler'de ikametlere tadilat yapıldığı görüldü.

Geriye hiçbir şey kalmamıştı! O mahallede tadilat başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afet bölgesi ilan ettiği Manavgat ve çevresindeki yangın alanlarında rüzgar etkisini yitirdi. Çoğunlukla yangının kontrol altına alındığı alanlarda bugün itibari ile zarar gören bazı ev ve iş yerleri için tadilat çalışmalarına başlandı. Yangının ilk günlerinde en çok zararı gören mahallelerden, yeşil alanların tamamen yandığı Kalemler'de ikametlere tadilat yapıldığı görüldü.

Geriye hiçbir şey kalmamıştı! O mahallede tadilat başladı

BAKAN SOYLU YANAN KÖYLERDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçesindeki yangın bölgesinde inceleme yaptı. Bakan Soylu, Kalemler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yangın mağdurlarının taleplerini dinleyen Soylu, tüm eksikliklerin süratle giderileceğini söyledi.

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Geriye hiçbir şey kalmamıştı! O mahallede tadilat başladı

Hasar tespiti çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak yangın sönmeden ve çalışmalar tamamlanmadan bölgeden ayrılmayacağını kaydeden Soylu, "Vatandaşlarımızın elbette ki hatıraları, en sevdiği eşyaları ve geçmişi yanıp kül oldu. Hem onlarla birlikte olabilmek hem de ne yapabileceğimizi onlara teker teker ifade edebilmek hususunda buralardayız. Hem tespit yapıyoruz hem de eksikliklerimiz varsa onları görüyoruz. Ona göre de arkadaşlarımızla programlıyoruz" dedi.

Geriye hiçbir şey kalmamıştı! O mahallede tadilat başladı

Daha sonra Akseki ilçesinde helikopterle havadan incelemede bulunan Süleyman Soylu, Hocaköy'e indi ve yangınla mücadele konusunda bilgi aldı.

Geriye hiçbir şey kalmamıştı! O mahallede tadilat başladı

CENAZELER GETİRİLDİ

Bu arada, hayatını kaybeden işçilerin İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğü'nden Erdal Tolka ve Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü'nden Yaşar Cinbaş olduğu belirlendi. İşçilerin bölgeden alınan cenazeleri jandarma ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi morguna getirildi. Cenazeler, buradan da cenaze araçlarıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

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