HaberlerYaşamGeriye hiçbir şey kalmamıştı! O mahallede tadilat başladı
Giriş Tarihi: 31.07.2021 16:34Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 16:40
Geriye hiçbir şey kalmamıştı! O mahallede tadilat başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afet bölgesi ilan ettiği AntalyaManavgat ve çevresindeki yangın alanlarında rüzgar etkisini yitirdi. Çoğunlukla yangının kontrol altına alındığı alanlarda bugün itibari ile zarar gören bazı ev ve iş yerleri için tadilat çalışmalarına başlandı. Yangının ilk günlerinde en çok zararı gören mahallelerden, yeşil alanların tamamen yandığı Kalemler'de ikametlere tadilat yapıldığı görüldü.