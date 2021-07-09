Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Güzel Sözler 2021 - En Güzel, Kısa, Uzun Özlü ve Anlamlı Sözler
Giriş Tarihi: 09.07.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 11:28

Güzel Sözler 2021 - En Güzel, Kısa, Uzun Özlü ve Anlamlı Sözler

Özellikle özel günlerde birbirinden güzel sözler için birçok kişi duygularına tercüman olacak nitelikte sözler araştırmaktadır. Alacağınız hediyeyi farklı bir boyuta taşıyabileceğiniz kısa, uzun güzel sözler ve anlamlı sözler bu başlık altında yer alıyor. Sadece özel günlerde değil herhangi bir günde de sevdiklerinizin yüzünde gülücükler açtıracak güzel sözler ve anlamlı sözler için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Sosyal medyada paylaşacağınız özlü sözler seçeneklerine de sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 2021 kısa, uzun güzel, anlamlı ve özlü sözler!

Güzel Sözler 2021 - En Güzel, Kısa, Uzun Özlü ve Anlamlı Sözler

Güzel bir söz her zaman yüzleri tebessüm ettirebilir. Ummadığınız bir anda sevdiklerinizden duyduğunuz anlamı sözler ve güzel sözler bir anda sizi çok mutlu edebilir. Siz de anlamlı ve güzel sözler söylemek istediğiniz yakınlarınız için en güzel sözler seçeneklerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Sosyal medyada paylaşabileceğiniz öğüt verici nitelikte özlü sözler ise yine aşağıda yer alıyor. İşte hediyelerinize anlam katacak, duygularınıza tercüman olacak 2021 en güzel, özlü ve anlamlı sözler!

ANLAMLI VE GÜZEL SÖZLER 2021

En güzel ve anlamlı sözler seçerek sevdiklerinizin yüzünü güldürmek için doğru yerdesiniz. Sevdiklerinize iletebileceğiniz ya da sosyal medyada paylaşabileceğiniz anlamlı ve güzel sözler için sayfayı aşağıya doğru kaydırabilirsiniz. İster görselleri indirerek isterseniz metinleri kopyalayarak iletmeye başlayabilirsiniz.

ÖZLÜ SÖZLER 2021

Sosyal medyada en çok paylaşılan ve daha önce hiç duymadığınız en güzel özlü sözler seçenekleri de bu başlık altında yer alıyor.

Güzel Sözler 2021 - En Güzel, Kısa, Uzun Özlü ve Anlamlı Sözler

Mutluluk bir yüz olsa senin yüzün olur, Sevinç bir el olsa senin ellerin olur, Huzur bir göz olsa senin gözlerin olur. Sonsuzluk bir insan olsa sen olursun sevgilim.

Sen benim her şeyim, dünüm, bugünüm ve geleceğim... Tüm hayallerime ulaşmam için senin ellerine ihtiyacım var. Elimi sımsıkı tut ve bu yolları son nefesimize kadar birlikte aşalım.

Kocaman gülümsüyorum dünyaya, arkasında sen varsın gülücüklerimin. Varsın diye cümlelerim aşk dolu, varsın diye günaydınlarım şenlikli ve varsın diye düşüncelerim gökkuşağı barındırıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güzel Sözler 2021 - En Güzel, Kısa, Uzun Özlü ve Anlamlı Sözler

O kadar güzel gülüyordu ki, sevmesem ziyan olacaktı.

Hayallerimize tutunsak mesela, yarın sabah gidip nikâh kıysak, ilerleyen zamanlarda burnu sana benzeyen, çenesinin kıvrımını benden alan bir çocuğumuz olsa, sevgisini senden, affetmeyi benden öğrense, bilgiyi senden doğruyu benden alsa hiç fena olmazdı. Çok bir şey istemiyorum sana benzesin yeter, gerisi teferruat.

Zaman geçer aşk buralara da uğrar elbet. Kapım sevgin için sonuna kadar açık, kalbim emrine amade. Seni bir ömür seviyor olacağım.

Sana kendimi anlatmak istesem seni tenha da bulamam. Seni tenhada bulsam ben kendimi bulamam.

Güzel Sözler 2021 - En Güzel, Kısa, Uzun Özlü ve Anlamlı Sözler

Bir gün sabah sabah kapıyı vursam, Kim o dersin uykulu sesinle içerden. Saçların dağınıktır, mahmursundur.
Kimbilir ne güzel görünürsün sevgilim, Bir sabah vakti kapıyı çalsam, Uykudan uyandırsam seni, Ki, daha sisler kalkmamıştır Haliç'ten.

(Turgut Uyar)

Güzel Sözler 2021 - En Güzel, Kısa, Uzun Özlü ve Anlamlı Sözler

''Aynı günde dört mevsime şahit olmak gibi bir şey bu. Önce özlüyor, sonra ağlıyor, akşamları küsüyor, geceleri çok seviyorum" Özdemir Asaf

''Ben utangaç bir kalbi taşırım geceden. Ben sana aşık olduğumu, ölsem söyleyemem.'' Özdemir Asaf

Aşk bir kadının yaşamının tüm öyküsü, erkeğin ise yalnızca bir serüvenidir. Madama de Stael

SON DAKİKA