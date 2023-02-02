Haberler Yaşam Hac kura çekimi tarihi belli oldu! 2023 Diyanet ile hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuru sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 02.02.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 09:43

Hac kura çekimi tarihi belli oldu! 2023 Diyanet ile hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuru sonuçları açıklandı mı?

Geçtiğimiz günlerde sona eren ön kayıt süreci sonrası hac kura çekimi tarihi için de geri sayım başladı. Bilindiği üzere bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 kişi ibadetlerini gerçekleştirmek üzere kutsal topraklara gidebilecek. Ancak bu kişilerin belirlenmesi için her sene olduğu gibi kura çekilecek. Bu noktada ise "Diyanet ile hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuru sonuçları açıklandı mı?" soruları yanıt arıyor. Bu tarih de yine Diyanet tarafından duyuruldu. Peki, 2023 Hac kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar.