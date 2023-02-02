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Haberler Yaşam Hac kura çekimi tarihi belli oldu! 2023 Diyanet ile hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuru sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 02.02.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 09:43

Hac kura çekimi tarihi belli oldu! 2023 Diyanet ile hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuru sonuçları açıklandı mı?

Geçtiğimiz günlerde sona eren ön kayıt süreci sonrası hac kura çekimi tarihi için de geri sayım başladı. Bilindiği üzere bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 kişi ibadetlerini gerçekleştirmek üzere kutsal topraklara gidebilecek. Ancak bu kişilerin belirlenmesi için her sene olduğu gibi kura çekilecek. Bu noktada ise "Diyanet ile hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuru sonuçları açıklandı mı?" soruları yanıt arıyor. Bu tarih de yine Diyanet tarafından duyuruldu. Peki, 2023 Hac kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

Hac kura çekimi tarihi belli oldu! 2023 Diyanet ile hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuru sonuçları açıklandı mı?

Hac kura tarihi için gözler Diyanet açıklamasına çevrilmişti ki detaylar belli oldu. Ön kayıt işlemlerini belirlenen tarihler aralığında e-Devlet üzerinden gerçekleştiren vatandaşlar "Diyanet ile 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan duyuruya göre; 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 kişi 2023 yılında hacca gidebilecek. İşte 2023 hac kura tarihi ve tüm bu detaylar.

Hac kura çekimi tarihi belli oldu! 2023 Diyanet ile hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuru sonuçları açıklandı mı?

HAC KAYITLARI SONA ERDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2023 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin uzatıldığını bildirdi.

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Hac kura çekimi tarihi belli oldu! 2023 Diyanet ile hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuru sonuçları açıklandı mı?

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen yoğun talep dolayısıyla 2023 yılı hac ön kayıtları ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Buna göre; 2023 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.

Hac kura çekimi tarihi belli oldu! 2023 Diyanet ile hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuru sonuçları açıklandı mı?

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan hac kura tarihlerini duyurdu.

Buna göre; Hac kuraları 15 Şubat 2023 tarihinde çekilecek.Geçen yıl Covid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den sadece 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebildi. Salgından kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl daha fazla kişi hacca gidebilecek.

Hac kura çekimi tarihi belli oldu! 2023 Diyanet ile hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuru sonuçları açıklandı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte bu yıl hacca gidecek kişiler için ayrılan kontenjanı duyurdu. Açıklamada, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." ifadelerine yer verildi.

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