Hac kura tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Hac ön kayıt başvuruları, e-Devlet üzerinden 5 Ocak'ta başladı ve 26 Ocak'ta sona erecek. Başvurularını tamamlayan vatandaşların gündeminde ise Hac kura tarihleri ve fiyatları yer alıyor. Kontenjanların belli olmasıyla beraber kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen hacı adayları ''Hac kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarihi belli oldu mu? 2023 Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, Diyanet açıklaması ile 2023 Hac kura tarihleri takvimi.