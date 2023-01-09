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Giriş Tarihi: 09.01.2023 12:56 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 12:57

HAC KURA TARİHLERİ TAKVİMİ DİYANET 2023: Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Hac kura tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Hac ön kayıt başvuruları, e-Devlet üzerinden 5 Ocak'ta başladı ve 26 Ocak'ta sona erecek. Başvurularını tamamlayan vatandaşların gündeminde ise Hac kura tarihleri ve fiyatları yer alıyor. Kontenjanların belli olmasıyla beraber kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen hacı adayları ''Hac kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarihi belli oldu mu? 2023 Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, Diyanet açıklaması ile 2023 Hac kura tarihleri takvimi.

HAC KURA TARİHLERİ TAKVİMİ DİYANET 2023: Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Hac kura çekimi tarihleri hac ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce Müslüman tarafından araştırılıyor. 5 Ocak'ta e-Devlet üzerinden alınmaya başlayan Hac ön kayıt başvuruları 26 Ocak tarihinde son bulacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılında 83 bin 430 hacı adayının kutsal topraklarda ağırlanacağını duyurdu. Hac kontenjanlarının belli olmasının ardından kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen kişiler, gözlerini Hac kura kura tarihleri için gözler Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2023 Hac kura tarihi ve tüm detaylar…

HAC KURA TARİHLERİ TAKVİMİ DİYANET 2023: Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

HAC KAYITLARI DEVAM EDİYOR!

2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor. Hac ön kayıt ücretlerine dair henüz bir detay bulunmuyor. Kura tarihleri de başvuru işlemleri ardından netlik kazanacak.

Fuat Oktay, ''9 Ocak'ta Cidde'de düzenlenecek Hac Konferansı'nda, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hac talepleri dahil, milletimizin kutsal topraklara teveccühünün kontenjanlara yansıması için gerekli irade ortaya konacaktır." dedi.

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HAC KURA TARİHLERİ TAKVİMİ DİYANET 2023: Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

ÖN KAYIT ÜCRETİ 250 TL

Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor. Hac ön kayıt ücretİ ilk kez kayı yaptıracaklar için 250 TL olarak belirlendi.

HAC KURA TARİHLERİ TAKVİMİ DİYANET 2023: Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

HAC KONTENJAN SAYISI BELLİ OLDU!

Geçen yıl Kovid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den sadece 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebildi. Salgından kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl daha fazla kişi hacca gidebilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte bu yıl hacca gidecek kişiler için ayrılan kontenjanı duyurdu. Açıklamada, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." ifadelerine yer verildi.

Buna göre; 2023 yılında hacca 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 kişi gidebilecek.

HAC KURA TARİHLERİ TAKVİMİ DİYANET 2023: Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

2023 HAC KURA TARİHİ

Diyanet İşleri henüz kura çekimi tarihi hakkında açıklama yapmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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