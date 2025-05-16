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HAFTANIN YILDIZLARI! A101 aktüel 17-23 Mayıs indirimleri: Çamaşır suyu, leke çıkarıcı, bulaşık deterjanı, makine tuzu, şampuan...
Giriş Tarihi: 16.05.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
18:31
HAFTANIN YILDIZLARI! A101 aktüel 17-23 Mayıs indirimleri: Çamaşır suyu, leke çıkarıcı, bulaşık deterjanı, makine tuzu, şampuan...
A101, 17-23 Mayıs tarihleri arasında geçerli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta temizlik ve gıda reyonlarında birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Yoğurt, süt, tereyağı, sıvı yağ, peynir, salça, mantı, sucuk, bal ve sosis gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra; çamaşır suyu, leke çıkarıcı, bulaşık deterjanı, makine tuzu, parlatıcı, kapsül ve jel deterjan, yüzey temizlik havlusu ile şampuan gibi temizlik ürünleri de kampanya kapsamında yer alıyor. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimde? İşte 17-23 Mayıs A101 aktüel ürünleri ve fiyat listesi.