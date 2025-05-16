HAFTANIN YILDIZLARI! A101 aktüel 17-23 Mayıs indirimleri: Çamaşır suyu, leke çıkarıcı, bulaşık deterjanı, makine tuzu, şampuan...

Haftanın fırsat ürünleri A101 aktüel kataloğunda! A101, 17-23 Mayıs tarihleri arasında gıda ve temizlik ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler sunuyor. Tereyağı, yoğurt, süt, sıvı yağ, sucuk, bal gibi temel gıdaların yanı sıra çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, kapsül ve jel temizlik ürünleri raflarda yerini aldı. İşte 17-23 Mayıs A101 indirimli ürünler listesi.