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Hava durumu son dakika | Soğuk kapıya dayandı; Kışlıklara ve Kombileri açmaya hazır olun!
Giriş Tarihi: 17.05.2022 07:57
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
07:57
Hava durumu son dakika | Soğuk kapıya dayandı; Kışlıklara ve Kombileri açmaya hazır olun!
Son dakika hava durumu uyarıları: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahmin raporuna göre Türkiye serin, yer yer soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren hissedilir şekilde düşmesi beklenirken bazı bölgelerde kombi ve kaloriferlerin açılabileceği aktarıldı. Ayrıca Türkiye'nin batısında kar uyarısı alan noktalar da oldu. İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri ve uyarılar