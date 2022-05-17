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Haberler Yaşam Hava durumu son dakika | Soğuk kapıya dayandı; Kışlıklara ve Kombileri açmaya hazır olun!
Giriş Tarihi: 17.05.2022 07:57 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 07:57

Hava durumu son dakika | Soğuk kapıya dayandı; Kışlıklara ve Kombileri açmaya hazır olun!

Son dakika hava durumu uyarıları: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahmin raporuna göre Türkiye serin, yer yer soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren hissedilir şekilde düşmesi beklenirken bazı bölgelerde kombi ve kaloriferlerin açılabileceği aktarıldı. Ayrıca Türkiye'nin batısında kar uyarısı alan noktalar da oldu. İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri ve uyarılar

Hava durumu son dakika | Soğuk kapıya dayandı; Kışlıklara ve Kombileri açmaya hazır olun!

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Iğdır, Muş, Ağrı, Van, Hakkari, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji soğuk havalarla ilgili uyarıda bulunurken uzmanlar "kışlık kıyafetleri yeniden çıkarmaya ve kombileri açmaya hazır olun" dedi.

İşte son dakika hava durumu tahminleri ve uyarılar

Hava durumu son dakika | Soğuk kapıya dayandı; Kışlıklara ve Kombileri açmaya hazır olun!

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Hava durumu son dakika | Soğuk kapıya dayandı; Kışlıklara ve Kombileri açmaya hazır olun!

SON DAKİKA | FLAŞ HAVA DURUMU UYARISI: PERŞEMBEYE DİKKAT

Türkiye perşembe gününden itibaren Serin ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Çarşamba günü Marmara, Ege'nin kuzeyi, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kalan yerlerde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek.

Hava durumu son dakika | Soğuk kapıya dayandı; Kışlıklara ve Kombileri açmaya hazır olun!

Perşembe günü mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek.

Hava durumu son dakika | Soğuk kapıya dayandı; Kışlıklara ve Kombileri açmaya hazır olun!

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da parçalı bulutlu hava hakim olurken, kalan kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

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