Hava durumu son dakika | Soğuk kapıya dayandı; Kışlıklara ve Kombileri açmaya hazır olun!

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Iğdır, Muş, Ağrı, Van, Hakkari, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji soğuk havalarla ilgili uyarıda bulunurken uzmanlar "kışlık kıyafetleri yeniden çıkarmaya ve kombileri açmaya hazır olun" dedi.

İşte son dakika hava durumu tahminleri ve uyarılar