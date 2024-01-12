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İBB tesisindeki cinayette kan donduran paylaşım: Seni ölmekten beter edeceğim!
Giriş Tarihi: 12.01.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
11:27
İBB tesisindeki cinayette kan donduran paylaşım: Seni ölmekten beter edeceğim!
İstanbul Kemerburgaz'da bulunan İBB Arıtma Tesisi'nde dün korkunç bir olay yaşandı. İBB personeli Erdal Y. ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Serdal Karaçeper arasında "neden ters ters bakıyorsun" tartışması çıktı. Erdal Y., Karaçeper'i sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan adam kurtarılamadı. Erdal Y'nin cinayetten birkaç ay önce sosyal medyada yaptığı paylaşım ise kan dondurdu…