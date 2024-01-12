İBB tesisindeki cinayette kan donduran paylaşım: Seni ölmekten beter edeceğim!

Ağır yaralanan adam için tesis çalışanları polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesinde bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı.