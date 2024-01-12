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Haberler Yaşam İBB tesisindeki cinayette kan donduran paylaşım: Seni ölmekten beter edeceğim!
Giriş Tarihi: 12.01.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 11:27

İBB tesisindeki cinayette kan donduran paylaşım: Seni ölmekten beter edeceğim!

İstanbul Kemerburgaz'da bulunan İBB Arıtma Tesisi'nde dün korkunç bir olay yaşandı. İBB personeli Erdal Y. ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Serdal Karaçeper arasında "neden ters ters bakıyorsun" tartışması çıktı. Erdal Y., Karaçeper'i sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan adam kurtarılamadı. Erdal Y'nin cinayetten birkaç ay önce sosyal medyada yaptığı paylaşım ise kan dondurdu…

İHA
İBB tesisindeki cinayette kan donduran paylaşım: Seni ölmekten beter edeceğim!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arıtma Tesisleri'nde önceki gün tüyler ürperten bir olay yaşandı. Tesiste çalışan İBB personeli Erdal Y. ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Serdal Karaçeper arasında "neden ters ters bakıyorsun" tartışması çıktı.

İBB tesisindeki cinayette kan donduran paylaşım: Seni ölmekten beter edeceğim!

Tartışma, karşılıklı küfürleşme üzerine aralarında kavgaya dönüşmüştü. Kavgada bıçak çeken Erdal Y., Karaçeper'i sırtından bıçaklamıştı. Bıçaklama sonucu kanlar içerisinde kalan Karaçepe yere düşmüştü.

İBB Arıtma Tesisi'nde işlenen korkunç cinayetin görüntüsü ortaya çıktı | Video

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İBB tesisindeki cinayette kan donduran paylaşım: Seni ölmekten beter edeceğim!

Ağır yaralanan adam için tesis çalışanları polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesinde bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı.

İBB tesisindeki cinayette kan donduran paylaşım: Seni ölmekten beter edeceğim!

Hemen ameliyata alınan Serdal Karaçeper yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.

İBB tesisindeki cinayette kan donduran paylaşım: Seni ölmekten beter edeceğim!

Olayın ardından polis ekipleri, katil zanlısı Erdal Y.'yi olayda kullandığı bıçağa da el koyarak gözaltına almıştı. Emniyete götürülen Erdal Y. ifadesinde aralarında önceden husumet olduğu ve tesiste denk gelince ters bakma yüzünden tartışma çıktığını ve kavga sonucu bıçakladığını söylediği öğrenilmişti.

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